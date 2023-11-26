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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Монца
Кальяри - Монца: обзор матча 26 ноября 2023
Кальяри
26.11.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Монца
10'
А. Доссена
61'
М. Марич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Монца
Замена
П. Ацци
️️️️
Т. Ауджелло
88'
83'
Замена
П. Мари
️️️️
А. Карбони
Замена
Д. Лападула
️️️️
З. Лувумбо
77'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
А. Петанья
77'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Б. Николас Виола
73'
Замена
Г. Ористанио
️️️️
Э. Гольданига
73'
69'
Желтая карточка
Х. Мачин
67'
Замена
В. Карбони
️️️️
А. Колпани
67'
Замена
Х. Мачин
️️️️
Д. Мота
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Марич
Пас отдал
Г. Кирьякопулос
57'
Замена
П. Чиурриа
️️️️
С. Биринделли
57'
Замена
М. Марич
️️️️
Л. Коломбо
48'
Желтая карточка
С. Биринделли
Желтая карточка
М. Прати
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Доссена
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
45
Антуан Макумбу
ЦП
10
Бенито Николас Виола
(К)
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
(К)
АП
46
Дани Мота
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Сулемана
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
26
Гастон Перейро
АП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
13
Педру Перейра
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
3-3-2-2
1
Скуффет
18
Гольданига
13
Доссена
4
Хацидиакос
3
Ауджелло
18
Прати
4
Цаппа
45
Макумбу
10
Виола
37
Петанья
11
Лувумбо
3-2-2-1-2
20
Ди Грегорио
19
Биринделли
5
Калдирола
44
Карбони
33
Д'Амброзио
77
Кирьякопулос
21
Гальярдини
28
Колпани
32
Пессина
29
Коломбо
46
Мота
3
Ауджелло
27
Ацци
27
Ацци
3
Ауджелло
10
Виола
21
Янкто
21
Янкто
10
Виола
18
Гольданига
11
Ористанио
11
Ористанио
18
Гольданига
37
Петанья
30
Паволетти
30
Паволетти
37
Петанья
11
Лувумбо
18
Лападула
18
Лападула
11
Лувумбо
44
Карбони
4
Мари
4
Мари
44
Карбони
46
Мота
16
Мачин
16
Мачин
46
Мота
28
Колпани
21
Карбони
21
Карбони
28
Колпани
19
Биринделли
26
Чиурриа
26
Чиурриа
19
Биринделли
29
Коломбо
24
Марич
24
Марич
29
Коломбо
Остались в запасе
Кальяри
Монца
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Кальяри - Монца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Маркетти
Стадион:
Унипол Домус
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