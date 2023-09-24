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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кальяри
Аталанта - Кальяри: обзор матча 24 сентября 2023
Аталанта
24.09.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
33'
А. Лукман
76'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Кальяри
Замена
Р. Толой
️️️️
Д. Дзаппакоста
80'
Замена
М. Адопо
️️️️
М. Руджери
80'
79'
Замена
А. Петанья
️️️️
Э. Шомуродов
79'
Замена
Г. Ористанио
️️️️
П. Ацци
ГОЛ! 2:0!
М. Пашалич
Пас отдал
Л. Муриэль
76'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Лукман
67'
Замена
Э. Хольм
️️️️
Ш. Де Кетеларе
67'
64'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
Сулемана
64'
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
П. Хацидиакос
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Эдерсон
60'
Желтая карточка
Б. Джимсити
54'
46'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
А. Дейола
42'
Желтая карточка
З. Лувумбо
ГОЛ! 1:0!
А. Лукман
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
33'
32'
Желтая карточка
А. Дейола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
30
Алессандро Кортиновис
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Муссо
23
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
13
Руджери
15
де Рон
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
11
Лукман
4-1-3-2
23
Радунович
13
Доссена
4
Хацидиакос
33
Оберт
27
Ацци
20
Сулемана
8
Нандес
14
Дейола
45
Макумбу
14
Шомуродов
11
Лувумбо
77
Дзаппакоста
2
Толой
2
Толой
77
Дзаппакоста
17
Де Кетеларе
3
Хольм
3
Хольм
17
Де Кетеларе
13
Руджери
8
Адопо
8
Адопо
13
Руджери
11
Лукман
8
Пашалич
8
Пашалич
11
Лукман
13
Эдерсон
10
Муриэль
10
Муриэль
13
Эдерсон
4
Хацидиакос
3
Ауджелло
3
Ауджелло
4
Хацидиакос
14
Дейола
4
Цаппа
4
Цаппа
14
Дейола
20
Сулемана
10
Виола
10
Виола
20
Сулемана
27
Ацци
11
Ористанио
11
Ористанио
27
Ацци
14
Шомуродов
37
Петанья
37
Петанья
14
Шомуродов
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
30
Алессандро Кортиновис
АП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
18
Симоне Арести
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
30
Алессандро Кортиновис
АП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Аталанта - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
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