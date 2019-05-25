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Николас Фрей
Статистика
Николас Фрей - статистика
Завершил карьеру
6 марта 1984 (42), Ницца
#21 | Защитник
184 см | 78 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1 : 1
28.04.2019
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
1 : 2
20.04.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1 : 3
14.04.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
3 : 0
08.04.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4 : 0
04.04.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 3
29.03.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
1 : 1
17.03.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1 : 2
09.03.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
0 : 3
08.02.2019
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 2
02.02.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3 : 4
27.01.2019
Фиорентина
Был в запасе
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