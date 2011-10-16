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    Давиде Манделли - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Давиде
    Фамилия Манделли
    Команда Лумеццане
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 1977 (45 лет)
    Рост 189
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 7 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Чезена (Чезена)
    29.01.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 0:3 Лацио (Рим)
    11.12.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Кьево (Верона)
    27.11.2011 1' -23' Милан (Милан) 4:0 Кьево (Верона)
    10'
    20.11.2011 1' -90' Катания (Катания) 1:2 Кьево (Верона)
    68'
    06.11.2011 1' -90' Кьево (Верона) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    66'
    30.10.2011 1' -90' Сиена (Сиена) 4:1 Кьево (Верона)
    89'
    26.10.2011 49' -90' Кьево (Верона) 0:1 Болонья (Болонья)
    23.10.2011 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Кьево (Верона)
    16.10.2011 70' -90' Кьево (Верона) 0:0 Ювентус (Турин)
    85'
    02.10.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:0 Кьево (Верона)
    25.09.2011 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Дженоа (Генуя)
    21.09.2011 84' -90' Кьево (Верона) 1:0 Наполи (Неаполь)
    18.09.2011 Был в запасе Парма (Парма) 2:1 Кьево (Верона)
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