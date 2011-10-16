Давиде Манделли - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Манделли
|Команда
|Лумеццане
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1977 (45 лет)
|Рост
|189
|Вес
|84
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Манделли
|Команда
|Лумеццане
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1977 (45 лет)
|Рост
|189
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|7
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Чезена (Чезена)
|29.01.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:3
|Лацио (Рим)
|11.12.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Кьево (Верона)
|27.11.2011
|1' -23'
|Милан (Милан)
|4:0
|Кьево (Верона)
|10'
|20.11.2011
|1' -90'
|Катания (Катания)
|1:2
|Кьево (Верона)
|68'
|06.11.2011
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|66'
|30.10.2011
|1' -90'
|Сиена (Сиена)
|4:1
|Кьево (Верона)
|89'
|26.10.2011
|49' -90'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|23.10.2011
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Кьево (Верона)
|16.10.2011
|70' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|85'
|02.10.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:0
|Кьево (Верона)
|25.09.2011
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|21.09.2011
|84' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|18.09.2011
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:1
|Кьево (Верона)