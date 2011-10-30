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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Кьево
Сиена - Кьево: обзор матча 30 октября 2011
Сиена
30.10.2011, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 10 тур
4 : 1
Завершен
Кьево
25'
М. Дестро
57'
М. Дестро
61'
Г. Д'Агостино
90'
Э. Калайо
75'
Д. Москарделли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Кьево
ГОЛ! 4:1!
Э. Калайо
Пас отдал
Э. Пезоли
Желтая карточка
Д. Манделли
Желтая карточка
М. Ларрондо
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Г. Д'Агостино
Замена
М. Ларрондо
️️️️
М. Дестро
ГОЛ! 3:1!
Д. Москарделли
Пас отдал
С. Пеллисьер
Замена
Б. Драме
️️️️
Б. Йокич
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
А. Палоски
️️️️
П. Хетемай
Желтая карточка
П. Хетемай
ГОЛ! 3:0!
Г. Д'Агостино
ГОЛ! 2:0!
М. Дестро
Замена
Э. Пезоли
️️️️
М. Контини
Желтая карточка
Б. Йокич
Замена
П. Саммарко
️️️️
Р. Крусадо
Желтая карточка
Р. Крусадо
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
Г. Д'Агостино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
6
Анжело
ПП
91
Режиналдо
РФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
17
Марко Галлоцци
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-3-3
23
Бркич
36
Дель Гроссо
13
Россеттини
15
Контини
2
Витьелло
70
Маннини
10
Д'Агостино
14
Гацци
20
Бриенца
21
Дестро
16
Калайо
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
5
Манделли
12
Цесар
5
Йокич
56
Хетемай
4
Брэдли
7
Вацек
14
Крусадо
9
Москарделли
31
Пеллисьер
15
Контини
26
Пезоли
26
Пезоли
15
Контини
10
Д'Агостино
19
Больцони
19
Больцони
10
Д'Агостино
21
Дестро
9
Ларрондо
9
Ларрондо
21
Дестро
5
Йокич
3
Драме
3
Драме
5
Йокич
14
Крусадо
23
Саммарко
23
Саммарко
14
Крусадо
56
Хетемай
9
Палоски
9
Палоски
56
Хетемай
Остались в запасе
Сиена
Кьево
12
Симоне Фарелли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
6
Анжело
ПП
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
90
Фернандо Урибе
ЦФ
17
Марко Галлоцци
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
6
Анжело
ПП
91
Режиналдо
РФ
Остались в запасе
90
Фернандо Урибе
ЦФ
17
Марко Галлоцци
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Сиена - Кьево
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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