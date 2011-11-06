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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Фиорентина
Кьево - Фиорентина: обзор матча 06 ноября 2011
Кьево
06.11.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
66'
Л. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Фиорентина
Замена
К. Вацек
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
С. Теро
️️️️
Д. Москарделли
Замена
П. Хетемай
️️️️
Лусиано
ГОЛ! 1:0!
Л. Ригони
Пас отдал
Д. Манделли
Желтая карточка
С. Йоветич
Желтая карточка
Б. Драме
Замена
М. Настасич
️️️️
Ч. Натали
Желтая карточка
А. Лаццари
Желтая карточка
Ч. Натали
Замена
Д. Мунари
️️️️
В. Бехрами
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
М. Кассани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
11
Джанни Мунари
ЦП
19
Сантьяго Силва
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
3
Драме
5
Манделли
3
Андреолли
21
Фрей
4
Брэдли
23
Саммарко
30
Ригони
10
Лусиано
31
Пеллисьер
9
Москарделли
4-4-2
1
Боруц
6
Кассани
14
Натали
5
Гамберини
21
Паскуаль
85
Бехрами
18
Монтоливо
49
Ромуло
10
Лаццари
19
Джилардино
9
Йоветич
31
Пеллисьер
7
Вацек
7
Вацек
31
Пеллисьер
10
Лусиано
56
Хетемай
56
Хетемай
10
Лусиано
9
Москарделли
77
Теро
77
Теро
9
Москарделли
14
Натали
22
Настасич
22
Настасич
14
Натали
6
Кассани
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
6
Кассани
85
Бехрами
11
Мунари
11
Мунари
85
Бехрами
Остались в запасе
Кьево
Фиорентина
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
33
Нето
ВР
11
Хуан Варгас
ЛП
19
Сантьяго Силва
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
11
Хуан Варгас
ЛП
19
Сантьяго Силва
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Кьево - Фиорентина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
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