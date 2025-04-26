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Димитри Пайет
Новости
Димитри Пайет - новости
Завершил карьеру
29 марта 1987 (39), Сент-Пьерр
#10 | Полузащитник
174 см | 68 кг
Франция | Реюнион
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Пайет объявил о завершении карьеры и заплакал
22 марта
5
Пайет ответил на обвинения, что заставлял свою девушку пить мочу и лизать пол: «Было по обоюдному согласию»
2025.04.26 13:31
7
Экс-игрока сборной Франции обвинили в насилии – его бывшая любовница пила воду из унитаза и облизывала пол
2025.04.11 16:43
7
«Васко да Гама» подписала экс-игрока сборной Франции
2023.08.17 22:22
«Васко да Гама» подписал финалиста Евро-2016
2023.08.13 09:08
Фото
«Марсель» расторг контракт с капитаном команды
2023.07.21 15:39
Мбаппе повторил рекорд Лиги 1
2023.04.22 08:27
Видео
Одноногий футболист – в тройке претендентов на премию Пушкаша за лучший гол 2022 года
2023.02.10 16:20
Видео
Стали известны претенденты на премию Пушкаша за лучший гол 2022 года
2023.01.12 20:53
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге конференций
2022.04.15 14:52
Пайет – лучший игрок недели в Лиге конференций
2022.04.08 18:35
1
Фанат «Лиона», бросивший бутылку в Пайе, получил шесть месяцев тюрьмы условно
2021.11.23 21:32
Матч «Лион» – «Марсель» перенесен. Его остановили после броска бутылки в голову Пайета
2021.11.22 07:41
10
Фото
Фанаты «Ниццы» выбежали на поле и устроили драку с футболистами «Марселя». Матч прерван
2021.08.23 00:03
8
Президент «Марселя»: «Манданда, Товен и Пайет останутся в клубе на следующий сезон»
2020.06.23 11:41
Пайет – об отказе от понижения зарплаты: «Я глава семьи, у меня есть финансовые обязательства»
2020.05.31 16:57
4
Лига 1. «Марсель» обыграл «Тулузу». Команда Виллаш-Боаша продлила серию без поражений до 16 матчей
2020.02.08 21:26
3
Пайет может вернуться в «Вест Хэм». Три года назад он со скандалом ушел из клуба
2020.01.24 10:00
Фото
Семь игроков «ПСЖ» включены в символическую сборную первой части сезона в Лиге 1
2020.01.07 20:25
Фото
Пайет – лидер 2010-2019 годов по созданным голевым моментам в топ-чемпионатах. Второй – Озил
2020.01.01 21:30
1
Рабьо и Пайет пожертвовали средства на поиски Салы
2019.01.26 21:04
Озил – лучший создатель голевых моментов в топ-5 лиг Европы за последние 12 лет
2018.10.16 00:48
4
Фекир повредил голеностоп в матче с «ПСЖ». В сборной его заменит Пайет
2018.10.08 14:18
Лига 1. Дубль Пайета в стартовом матче помог «Марселю» разгромить «Тулузу»
2018.08.10 23:39
Гризманн, Годин и Пайет претендуют на звание лучшего игрока Лиги Европы в сезоне-2017/18
2018.08.09 17:47
2
Президент Франции Макрон лично пригласил на финал ЧМ-2018 Пайета и Косиельни
2018.07.13 19:13
3
УЕФА определил символическую сборную сезона Лиги Европы. Гризманн, Пайет – в составе
2018.05.17 20:49
1
Видео
Пайет в слезах покинул поле в первом тайме матча с «Атлетико». Игрок получил травму
2018.05.16 22:38
8
Манданда, Окампос, Пайет – в старте «Марселя» на матч с «Атлетико»; Годин, Коста, Гризманн сыграют за испанцев
2018.05.16 20:55
2
Пайет: «Для «Марселя» главное – забить на мяч больше, чем «Атлетико»
2018.05.16 08:41
1
2
3
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РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
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Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
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ЦСКА объявил об уходе легионера
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Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
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Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
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Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
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Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
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Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
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Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
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Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
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