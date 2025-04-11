Экс-игрока сборной Франции обвинили в насилии – его бывшая любовница пила воду из унитаза и облизывала пол

Бывший полузащитник «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции Димитри Пайет стал фигурантом скандала.

Экс-любовница футболиста Ларисса Феррари обвинила его в насилии и подала заявление в полицию.

«В декабре у нас произошла первая ссора. После этого он говорил, что собирается наказать меня.

Он потребовал от меня доказательств любви, которые заключались в унижениях.

Я записала видео, на которых я пью собственную мочу, пью воду из унитаза и облизываю пол», – заявила 28-летняя Феррари.