Экс-игрока сборной Франции обвинили в насилии – его бывшая любовница пила воду из унитаза и облизывала пол

Бывший полузащитник «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции Димитри Пайет стал фигурантом скандала.
Экс-любовница футболиста Ларисса Феррари обвинила его в насилии и подала заявление в полицию.
«В декабре у нас произошла первая ссора. После этого он говорил, что собирается наказать меня.
Он потребовал от меня доказательств любви, которые заключались в унижениях.
Я записала видео, на которых я пью собственную мочу, пью воду из унитаза и облизываю пол», – заявила 28-летняя Феррари.
- Девушка призналась, что страдает пограничным расстройством личности.
- «Он воспользовался моей психологической уязвимостью, чтобы получить сексуальное преимущество», – добавила бывшая любовница Пайета.
Источник: RMC Sport