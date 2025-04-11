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  • Экс-игрока сборной Франции обвинили в насилии – его бывшая любовница пила воду из унитаза и облизывала пол

Экс-игрока сборной Франции обвинили в насилии – его бывшая любовница пила воду из унитаза и облизывала пол

Сегодня, 16:43
3

Бывший полузащитник «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции Димитри Пайет стал фигурантом скандала.

Экс-любовница футболиста Ларисса Феррари обвинила его в насилии и подала заявление в полицию.

«В декабре у нас произошла первая ссора. После этого он говорил, что собирается наказать меня.

Он потребовал от меня доказательств любви, которые заключались в унижениях.

Я записала видео, на которых я пью собственную мочу, пью воду из унитаза и облизываю пол», – заявила 28-летняя Феррари.

  • Девушка призналась, что страдает пограничным расстройством личности.
  • «Он воспользовался моей психологической уязвимостью, чтобы получить сексуальное преимущество», – добавила бывшая любовница Пайета.

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Источник: RMC Sport
Бразилия. Серия А Васко да Гама Франция Пайет Димитри
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Комментарии (3)
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Spartak_forv@
1744379145
Что эта футбольная новость делает на нашем бдсм сайте?
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АлексМак
1744379469
Очередная тварь застарелая, пытается денег срубить так, что не гнушается сор из избы выносить. А когда так делают все такие профурсетки, как правило это означает, что более 50-%- чистый вымысел.... Ну и конечно в этой новости очень много про текущий футбол. Видимо выделенное здесь, в ленте новостей, место больше нечем занять...
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Янвapь 62
1744379554
И эта святая женщина ....
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