Одноногий футболист – в тройке претендентов на премию Пушкаша за лучший гол 2022 года

Стала известна финальная тройка номинантов на премию Пушкаша.

Этот приз вручается автору лучшего гола по итогам календарного года.

Марчин Олекси (футболист с ампутированной ногой)

Ришарлисон

Димитри Пайет

Все голы можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.

Церемония награждения состоится 27 февраля в Париже.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!