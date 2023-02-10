Одноногий футболист – в тройке претендентов на премию Пушкаша за лучший гол 2022 года

пайет, при всей красоте гола, забил не без помощи рикошета.
одноногий имел преимущество: опирался на костыль, когда бил.
ришарлисон ни на что не опирался, а ударил так же. в окружении 3х защитников.
приз бразильцу будет справедлив, имхо.
Стала известна финальная тройка номинантов на премию Пушкаша.
Этот приз вручается автору лучшего гола по итогам календарного года.
- Марчин Олекси (футболист с ампутированной ногой)
- Ришарлисон
- Димитри Пайет
Все голы можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.
Церемония награждения состоится 27 февраля в Париже.
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