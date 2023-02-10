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    Одноногий футболист – в тройке претендентов на премию Пушкаша за лучший гол 2022 года

    Стала известна финальная тройка номинантов на премию Пушкаша.

    Этот приз вручается автору лучшего гола по итогам календарного года.

    • Марчин Олекси (футболист с ампутированной ногой)
    • Ришарлисон
    • Димитри Пайет

    Все голы можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.

    Церемония награждения состоится 27 февраля в Париже.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: сайт ФИФА

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    Сегодня, 16:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +825

      7:1 1 час назад

      пайет, при всей красоте гола, забил не без помощи рикошета.
      одноногий имел преимущество: опирался на костыль, когда бил.
      ришарлисон ни на что не опирался, а ударил так же. в окружении 3х защитников.
      приз бразильцу будет справедлив, имхо.

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