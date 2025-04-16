Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2025 Копа Судамерикана 2025 Бразилия. Серия А 2024 Бразилия. Серия А 2023 Лига чемпионов 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Лига чемпионов 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Франция. Лига 1 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Франция. Лига 1 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Франция. Лига 1 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Франция. Лига 1 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Франции 2011 Франция. Лига 1 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Франция. Лига 1 2010/2011 Франция. Лига 1 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008