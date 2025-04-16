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Димитри Пайет
Статистика
Димитри Пайет - статистика
Завершил карьеру
29 марта 1987 (39), Сент-Пьерр
#10 | Полузащитник
174 см | 68 кг
Франция | Реюнион
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Франция. Лига 1 2009/2010
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Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Васко да Гама
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сеара
2 : 1
16.04.2025
Васко да Гама
1' - 57'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
3 : 1
13.04.2025
Спорт Ресифи
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Коринтианс
3 : 0
06.04.2025
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
31.03.2025
Сантос
68' - 90'
78'
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