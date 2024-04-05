Santiago Homenchenko - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Santiago Homenchenko
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Santiago Homenchenko
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Ов
|5
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.06.2024
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Реал Ов (Овьедо)
|16.06.2024
|79' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|12.06.2024
|86' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Реал Ов (Овьедо)
|08.06.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|02.06.2024
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|4:3
|Реал Ов (Овьедо)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|2:0
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|20.05.2024
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:1
|Реал Ов (Овьедо)
|22.04.2024
|1' -44'
|Картахена (Картахена)
|2:0
|Реал Ов (Овьедо)
|16' 44'
|14.04.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|05.04.2024
|90' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:2
|Реал Ов (Овьедо)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|2:1
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|23.03.2024
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:0
|Реал Ов (Овьедо)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Альбасете (Альбасете)
|1:1
|Реал Ов (Овьедо)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|3:2
|Леванте (Валенсия)
|23.02.2024
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:0
|Реал Ов (Овьедо)
|17.02.2024
|70' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|5:0
|Бургос (Бургос)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Реал Ов (Овьедо)