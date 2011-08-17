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    Эстебан Солари - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Эстебан
    Фамилия Солари
    Команда Далянь Про
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июня 1980 (42 года)
    Рост 187
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 8 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.04.2012 70' -90' Реал (Мадрид) 5:2 АПОЭЛ (Никосия)
    82'
    27.03.2012 73' -90' АПОЭЛ (Никосия) 0:3 Реал (Мадрид)
    07.03.2012 1' -74' АПОЭЛ (Никосия) 1:0
    (4:3)п    		 Лион (Лион)
    51'
    14.02.2012 68' -90' Лион (Лион) 1:0 АПОЭЛ (Никосия)
    06.12.2011 69' -90' АПОЭЛ (Никосия) 0:2 Шахтер (Донецк)
    72'
    01.11.2011 85' -90' АПОЭЛ (Никосия) 2:1 Порту (Порту)
    19.10.2011 Был в запасе Порту (Порту) 1:1 АПОЭЛ (Никосия)
    28.09.2011 78' -90' Шахтер (Донецк) 1:1 АПОЭЛ (Никосия)
    13.09.2011 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    17.08.2011 85' -90' Висла (Краков) 1:0 АПОЭЛ (Никосия)
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