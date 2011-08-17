Эстебан Солари - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Эстебан
|Фамилия
|Солари
|Команда
|Далянь Про
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 1980 (42 года)
|Рост
|187
|Вес
|84
|Имя
|Эстебан
|Фамилия
|Солари
|Команда
|Далянь Про
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 1980 (42 года)
|Рост
|187
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|8
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2012
|70' -90'
|Реал (Мадрид)
|5:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|82'
|27.03.2012
|73' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|07.03.2012
|1' -74'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
(4:3)п
|Лион (Лион)
|51'
|14.02.2012
|68' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|06.12.2011
|69' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|72'
|01.11.2011
|85' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Порту (Порту)
|19.10.2011
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|1:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|28.09.2011
|78' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|13.09.2011
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.08.2011
|85' -90'
|Висла (Краков)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)