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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Шахтер
АПОЭЛ - Шахтер: обзор матча 06 декабря 2011
АПОЭЛ
06.12.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа G, 6 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
62'
Л. Адриано
78'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Шахтер
Замена
М. Морено
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
В. Шевчук
Желтая карточка
М. Оливейра
Замена
Эдуардо
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 0:2!
Е. Селезнев
Замена
А. Адорно
️️️️
К. Хараламбидис
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Э. Солари
Замена
Э. Солари
️️️️
Г. Мандука
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
В. Шевчук
Замена
Т. Белаид
️️️️
Марсиньо
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Я. Ракицкий
12'
Пенальти не реализован!
Л. Адриано
Желтая карточка
Н. Александру
11'
Желтая карточка
И. Тричковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
3
Паулу Жорже
ЦЗ
4
Санел Яхич
ЦЗ
26
Марсело Оливейра
ЦЗ
7
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
26
Нуну Мораиш
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
81
Марсиньо
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
21
Тиджани Белаид
ЦП
17
Маринос Сациас
ЦП
21
Альдо Адорно
ЦФ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
4-4-1-1
78
Пардо
3
Жорже
4
Яхич
26
Оливейра
7
Пурсайтидис
21
Мандука
26
Мораиш
11
Александру
10
Хараламбидис
81
Марсиньо
10
Тричковски
4-3-2-1
23
Рыбка
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
13
Шевчук
22
Мхитарян
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
10
Виллиан
11
Коста
4
Адриано
81
Марсиньо
21
Белаид
21
Белаид
81
Марсиньо
10
Хараламбидис
21
Адорно
21
Адорно
10
Хараламбидис
21
Мандука
35
Солари
35
Солари
21
Мандука
11
Коста
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Коста
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
10
Виллиан
9
Морено
9
Морено
10
Виллиан
Остались в запасе
АПОЭЛ
Шахтер
17
Маринос Сациас
ЦП
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
Главный тренер
Иван Йованович
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
17
Маринос Сациас
ЦП
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча АПОЭЛ - Шахтер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
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Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
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