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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - АПОЭЛ
Шахтер - АПОЭЛ: обзор матча 28 сентября 2011
Шахтер
28.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 2 тур
1 : 1
Завершен
АПОЭЛ
64'
Жадсон
61'
И. Тричковски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - АПОЭЛ
+3
Желтая карточка
Марсиньо
Желтая карточка
Э. Пинту
Замена
Эдуардо
️️️️
Жадсон
Замена
Э. Солари
️️️️
Аилтон
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Р. Рац
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Тейшейра
ГОЛ! 1:1!
Жадсон
Пас отдал
А. Тейшейра
ГОЛ! 0:1!
И. Тричковски
Пас отдал
К. Хараламбидис
Замена
Марсиньо
️️️️
С. Яхич
Желтая карточка
А. Чижов
Замена
К. Хараламбидис
️️️️
Г. Мандука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Алекс Тейшейра
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
10
Иван Тричковски
ЛЗ
3
Паулу Жорже
ЦЗ
26
Марсело Оливейра
ЦЗ
21
Густаво Мандука
ПЗ
98
Вильям Боавентура
ЛП
23
Элиу Пинту
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
4
Санел Яхич
ЦП
7
Саввас Пурсайтидис
ПП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
АПОЭЛ
88
Тасос Киссас
ВР
4
Кака
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
81
Марсиньо
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
35
Эстебан Солари
ЦФ
21
Альдо Адорно
ЦФ
4-2-3-1
23
Рыбка
15
Рац
50
Кучер
33
Чижов
33
Срна
22
Мхитарян
3
Хюбшман
11
Тейшейра
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
4-5-1
22
Хиотис
21
Мандука
3
Жорже
26
Оливейра
10
Тричковски
7
Пурсайтидис
23
Пинту
26
Мораиш
4
Яхич
98
Боавентура
9
Аилтон
11
Тейшейра
11
Коста
11
Коста
11
Тейшейра
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
10
Жадсон
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Жадсон
4
Яхич
81
Марсиньо
81
Марсиньо
4
Яхич
21
Мандука
10
Хараламбидис
10
Хараламбидис
21
Мандука
9
Аилтон
35
Солари
35
Солари
9
Аилтон
Остались в запасе
Шахтер
АПОЭЛ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
88
Тасос Киссас
ВР
4
Кака
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
21
Альдо Адорно
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
88
Тасос Киссас
ВР
4
Кака
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
21
Альдо Адорно
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Шахтер - АПОЭЛ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 01:45 (среда, 28 сентября) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 08:00 (четверг, 29 сентября)"
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