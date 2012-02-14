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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - АПОЭЛ
Лион - АПОЭЛ: обзор матча 14 февраля 2012
Лион
14.02.2012, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
АПОЭЛ
60'
А. Ляказетт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - АПОЭЛ
Желтая карточка
Марсиньо
Замена
Г. Мандука
️️️️
К. Хараламбидис
Замена
Марсиньо
️️️️
Э. Соуза
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
Эдерсон
Замена
Э. Солари
️️️️
Аилтон
Замена
Д. Бриан
️️️️
А. Ляказетт
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Бастос
Желтая карточка
Э. Пинту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Антони Ревейер
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
26
Бакари Коне
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
10
Эдерсон
ЦП
7
Мишел Бастос
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
7
Саввас Пурсайтидис
ЛЗ
26
Нуну Мораиш
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
3
Паулу Жорже
ПЗ
98
Вильям Боавентура
ЛП
23
Элиу Пинту
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ЦП
31
Элдер Соуза
ПП
9
Аилтон
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
77
Антос Соломоу
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
17
Маринос Сациас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
81
Марсиньо
АП
35
Эстебан Солари
ЦФ
4-1-3-2
1
Льорис
26
Сиссоко
15
Ревейер
3
Крис
26
Коне
25
Гоналон
4
Чельстрем
10
Эдерсон
7
Бастос
9
Лисандро
91
Ляказетт
4-4-2
22
Хиотис
3
Жорже
26
Мораиш
4
Кака
7
Пурсайтидис
31
Соуза
23
Пинту
10
Хараламбидис
98
Боавентура
10
Тричковски
9
Аилтон
10
Эдерсон
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
10
Эдерсон
91
Ляказетт
7
Бриан
7
Бриан
91
Ляказетт
10
Хараламбидис
21
Мандука
21
Мандука
10
Хараламбидис
31
Соуза
81
Марсиньо
81
Марсиньо
31
Соуза
9
Аилтон
35
Солари
35
Солари
9
Аилтон
Остались в запасе
Лион
АПОЭЛ
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
17
Маринос Сациас
ЦП
78
Урко Пардо
ВР
77
Антос Соломоу
ПЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
17
Маринос Сациас
ЦП
78
Урко Пардо
ВР
77
Антос Соломоу
ПЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Лион - АПОЭЛ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:30 (прямая)
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