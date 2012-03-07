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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Лион
АПОЭЛ - Лион: обзор матча 07 марта 2012
АПОЭЛ
07.03.2012, среда, 23:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Лион
9'
Г. Мандука
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Лион
Пенальти не реализован!
М. Бастос
ГОЛ!
И. Тричковски
4:3
Пенальти не реализован!
А. Ляказетт
ГОЛ!
Н. Александру
3:3
ГОЛ!
Б. Гомис
2:3
ГОЛ!
Н. Мораиш
2:2
ГОЛ!
Лисандро
1:2
ГОЛ!
Аилтон
1:1
ГОЛ!
К. Чельстрем
0:1
Вторая желтая
Г. Мандука
115'
113'
Желтая карточка
М. Гоналон
Желтая карточка
В. Боавентура
101'
100'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Д. Бриан
Замена
Н. Александру
️️️️
Э. Соуза
Желтая карточка
Аилтон
Замена
Марсиньо
️️️️
К. Хараламбидис
Замена
И. Тричковски
️️️️
Э. Солари
Замена
Б. Гомис
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
Б. Коне
Желтая карточка
М. Бастос
Желтая карточка
Э. Солари
Желтая карточка
Г. Мандука
10'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мандука
Пас отдал
К. Хараламбидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
3
Паулу Жорже
ЦЗ
26
Марсело Оливейра
ЦЗ
7
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
31
Элдер Соуза
ОП
26
Нуну Мораиш
ОП
9
Аилтон
АП
10
Костас Хараламбидис
(К)
ПП
35
Эстебан Солари
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
10
Эдерсон
ЦП
7
Джимми Бриан
ПВ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
4
Кака
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
17
Маринос Сациас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
81
Марсиньо
АП
10
Иван Тричковски
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Хиотис
98
Боавентура
3
Жорже
26
Оливейра
7
Пурсайтидис
31
Соуза
26
Мораиш
21
Мандука
10
Хараламбидис
9
Аилтон
35
Солари
4-2-1-2-1
1
Льорис
15
Ревейер
3
Крис
26
Коне
26
Сиссоко
4
Чельстрем
25
Гоналон
10
Эдерсон
7
Бриан
7
Бастос
9
Лисандро
31
Соуза
11
Александру
11
Александру
31
Соуза
10
Хараламбидис
81
Марсиньо
81
Марсиньо
10
Хараламбидис
35
Солари
10
Тричковски
10
Тричковски
35
Солари
7
Бриан
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Бриан
10
Эдерсон
18
Гомис
18
Гомис
10
Эдерсон
Остались в запасе
АПОЭЛ
Лион
17
Маринос Сациас
ЦП
78
Урко Пардо
ВР
4
Кака
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
Главный тренер
Иван Йованович
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
17
Маринос Сациас
ЦП
78
Урко Пардо
ВР
4
Кака
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча АПОЭЛ - Лион
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Помощники судьи:
Роберто Алонсо Фернандес
Хесус Кальво Гуадамуро (оба Испания)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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