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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - АПОЭЛ
Порту - АПОЭЛ: обзор матча 19 октября 2011
Порту
19.10.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 3 тур
1 : 1
Завершен
АПОЭЛ
13'
Халк
19'
Аилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - АПОЭЛ
Желтая карточка
Халк
+4
+2
Замена
А. Адорно
️️️️
И. Тричковски
Желтая карточка
Кака
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Желтая карточка
А. Перейра
Замена
С. Дефур
️️️️
Ж. Моутинью
Желтая карточка
К. Сэпунару
Замена
С. Яхич
️️️️
Г. Мандука
Замена
С. Варела
️️️️
Фернандо
Замена
Ф. Беллуски
️️️️
Х. Родригес
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
У. Пардо
️️️️
Д. Хиотис
Желтая карточка
Роланду
Желтая карточка
И. Тричковски
Желтая карточка
Клебер
+2
Желтая карточка
Н. Отаменди
Желтая карточка
Э. Пинту
19'
ГОЛ! 1:1!
Аилтон
Пас отдал
К. Хараламбидис
ГОЛ! 1:0!
Халк
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Халк
ПВ
13
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
26
Марсело Оливейра
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
7
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
23
Элиу Пинту
ОП
26
Нуну Мораиш
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Порту
1
Рафаэль Бракали
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
5
Соуза
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
4
Санел Яхич
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
21
Тиджани Белаид
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
35
Эстебан Солари
ЦФ
21
Альдо Адорно
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Элтон
2
Перейра
22
Сэпунару
30
Отаменди
6
Роланду
5
Фернандо
8
Моутинью
13
Гуарин
23
Родригес
7
Халк
13
Клебер
4-1-3-2
22
Хиотис
7
Пурсайтидис
26
Оливейра
4
Кака
98
Боавентура
23
Пинту
10
Хараламбидис
26
Мораиш
21
Мандука
9
Аилтон
10
Тричковски
8
Моутинью
16
Дефур
16
Дефур
8
Моутинью
23
Родригес
25
Беллуски
25
Беллуски
23
Родригес
5
Фернандо
18
Варела
18
Варела
5
Фернандо
22
Хиотис
78
Пардо
78
Пардо
22
Хиотис
21
Мандука
4
Яхич
4
Яхич
21
Мандука
10
Тричковски
21
Адорно
21
Адорно
10
Тричковски
Остались в запасе
Порту
АПОЭЛ
1
Рафаэль Бракали
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
21
Тиджани Белаид
ЦП
77
Антос Соломоу
ПЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
35
Эстебан Солари
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
10
Джалма
ЦФ
Остались в запасе
21
Тиджани Белаид
ЦП
77
Антос Соломоу
ПЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
35
Эстебан Солари
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Порту - АПОЭЛ
8
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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