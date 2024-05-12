Александр Прохоров - статистика
#29 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Прохоров
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 февраля 2007 (17 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Александр
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Прохоров
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 февраля 2007 (17 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|46' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|5:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|01.07.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:1
|Иркутск (Иркутск)
|25.06.2024
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|6:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|19.06.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:4
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|13.06.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:4
|Тверь (Тверь)
|07.06.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|5:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:2
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Енисей-М (Красноярск)
|2:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Динамо Вг (Вологда)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:3
|Динамо-2 (Москва)