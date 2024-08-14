Введите ваш ник на сайте
Александр Прохоров
Трансферы
Александр Прохоров - трансферы
Спартак
17 февраля 2007 (19), Волгоград
#34 | Вратарь
185 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
14.08.24 / -
Звезда
Спартак-2
Свободный агент
Главные новости
Фото
Матч Кубка России могут перенести в Химки из-за плохого состояния поля на одной из арен
13:52
Галицкий объяснил стиль «Краснодара» словами Цоя: «Нам не нужна победа любой ценой»
13:38
Экс-игрок «Спартака» рассказал о мечте возглавить клуб
13:24
2
Кордоба рассказал о срыве трансфера в «Зенит»
12:59
2
В «Сосьедаде» определились с будущим Захаряна
12:35
1
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
12:20
2
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
1
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
2
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
4
Фото
Новую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
9
Все новости
