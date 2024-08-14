Введите ваш ник на сайте
Александр Прохоров - трансферы

Спартак
17 февраля 2007 (19), Волгоград
#34 | Вратарь
185 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
14.08.24 / -
Звезда
Спартак-2
Свободный агент
