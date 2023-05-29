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Даниэль Субашич
Новости
Даниэль Субашич - новости
Завершил карьеру
27 октября 1984 (41)
#1 | Вратарь
191 см | 84 кг
Хорватия
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Публикации
Финалист ЧМ-2018 объявил о завершении карьеры
2023.05.29 22:50
Официально: Субашич покинул «Монако»
2020.06.08 20:47
Субашич получил красную карточку в матче с «Лиллем». Он находился на скамейке запасных
2019.12.22 09:42
1
«Реал» может заменить Наваса вратарем «Милана» Рейной
2019.08.22 19:23
2
Субашич пропустит остаток сезона из-за травмы
2019.05.07 10:53
2
Головин: «Субашич сказал, что знал, как именно Смолов пробьет пенальти»
2019.03.08 15:18
5
Фото
Сборная Хорватии попрощалась с Чорлукой, Манджукичем и Субашичем
2018.11.16 11:07
6
Фото
Вице-чемпион мира Субашич завершил карьеру в сборной Хорватии
2018.08.15 13:00
5
Видео
Вида чуть не упал с крыши автобуса, празднуя серебро ЧМ-2018. Его поймал вратарь Субашич
2018.07.18 13:00
23
Радимов: «Франция может стать гегемоном мирового футбола на годы. Как Испания 2007-2012 годах»
2018.07.16 11:41
5
Поульсен: «В следующем сезоне всем игрокам придется отрезать себе руки из-за VAR»
2018.07.16 06:52
4
«Монако» и «Барселона» – единственные клубы, чьи игроки на ЧМ-2018 выиграли золото, серебро и бронзу
2018.07.16 00:38
1
Перишич, Субашич, Врсалько пропустили пятничную тренировку сборной Хорватии
2018.07.13 23:30
1
«Реал» может подписать Субашича в случае ухода Касильи
2018.07.13 16:20
2
Видео
В полуфинале ЧМ Англия пыталась быстро отыграться, пока Манджукич праздновал свой гол. Момент не вошел в трансляцию
2018.07.13 10:42
17
Субашич в игре с Англией не совершил ни одного сэйва
2018.07.12 07:06
5
Плетикоса: «Субашич и Акинфеев стали настоящими героями для своих команд и стран»
2018.07.06 10:42
1
Субашич: «Россия сыграет против нас от обороны, но она сильна контратакой и командной игрой»
2018.07.03 20:32
3
Перишич: «У нас были шансы, но футбол странный вид спорта»
2018.07.02 09:42
3
Субашич назвал Вальбуэна «больным»
2016.12.20 10:31
2
Рамос: «Пенальти может промазать только тот, кто их бьет»
2016.06.22 06:51
6
Видео
Модрич помог Субашичу отразить пенальти от Рамоса
2016.06.22 00:47
5
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