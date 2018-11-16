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    Сборная Хорватии попрощалась с Чорлукой, Манджукичем и Субашичем

    Накануне состоялся матч пятого тура Лиги наций, в котором встречались сборные Хорватии и Испании. Игра завершилась со счетом 3:2.

    Перед этой встречей хозяева поля попрощались с вратарем «Монако» Даниэлем Субашичем, защитником «Локомотива» Ведраном Чорлукой и нападающим «Ювентуса» Марио Манджукичем, которые завершили карьеру в национальной команде.

    Игрокам перед стартовым свистком были торжественно вручены футболки сборной, на которых вместо номера было нанесено число проведенных ими матчей в составе национальной команды. Больше всех за сборную сыграл Чорлука – на его счету 103 встречи. Манджукич провел 89 игр, а Субашич – 44.

    Источник: Сборная Хорватии

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    16.11.2018 11:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14

      Jhon29 16 ноября 2018, 21:34

      Хорошее достижение, Чорлука молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 19:14

      Могли бы еще поиграть.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      DSmoto 16 ноября 2018, 13:53

      Манджукич еще мог бы и попылить за ватерполистов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 16 ноября 2018, 12:33

      Нормально попрощались 3-2 Испанию сделали

      3
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 16 ноября 2018, 12:04

      Нашим чинушим надо учиться, как нужно проводить ребят из сборной.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 16 ноября 2018, 11:34

      Время не стоит на месте

      3
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