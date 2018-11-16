Сборная Хорватии попрощалась с Чорлукой, Манджукичем и Субашичем

Накануне состоялся матч пятого тура Лиги наций, в котором встречались сборные Хорватии и Испании. Игра завершилась со счетом 3:2.

Перед этой встречей хозяева поля попрощались с вратарем «Монако» Даниэлем Субашичем, защитником «Локомотива» Ведраном Чорлукой и нападающим «Ювентуса» Марио Манджукичем, которые завершили карьеру в национальной команде.

Игрокам перед стартовым свистком были торжественно вручены футболки сборной, на которых вместо номера было нанесено число проведенных ими матчей в составе национальной команды. Больше всех за сборную сыграл Чорлука – на его счету 103 встречи. Манджукич провел 89 игр, а Субашич – 44.