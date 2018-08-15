Вице-чемпион мира Субашич завершил карьеру в сборной Хорватии

Голкипер «Монако» Даниэль Субашич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии после десяти лет выступлений.

«Я принял это решение до начала чемпионата мира, участие в котором было одной из моих главных мечт. Каждому из нас отведено определенное время для выступлений, и каждый из нас выбирает, как долго они будут длиться. Возможно, я мог бы остаться, а может, это было бы уже слишком долго.

Таким образом я хочу дать шанс своим молодым товарищам, которые олицетворяют собой будущее.

Спасибо моим партнерам, без вас ничего бы не было. Мы пережили взлеты и падения. Сплоченность и дружбу, которые царили во время нахождения в России, каждый из нас запомнит на всю жизнь.

Благодарю за поддержку! Ваш Суба», – подписал 33-летний игрок фотографию в инстаграме.

Напомним, на ЧМ-2018 хорваты дошли до финала, где уступили сборной Франции со счетом 2:4.

Ранее команду Хорватии покинул защитник Ведран Чорлука.