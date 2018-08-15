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    Вице-чемпион мира Субашич завершил карьеру в сборной Хорватии

    Голкипер «Монако» Даниэль Субашич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии после десяти лет выступлений.

    «Я принял это решение до начала чемпионата мира, участие в котором было одной из моих главных мечт. Каждому из нас отведено определенное время для выступлений, и каждый из нас выбирает, как долго они будут длиться. Возможно, я мог бы остаться, а может, это было бы уже слишком долго.

    Таким образом я хочу дать шанс своим молодым товарищам, которые олицетворяют собой будущее.

    Спасибо моим партнерам, без вас ничего бы не было. Мы пережили взлеты и падения. Сплоченность и дружбу, которые царили во время нахождения в России, каждый из нас запомнит на всю жизнь.

    Благодарю за поддержку! Ваш Суба», – подписал 33-летний игрок фотографию в инстаграме.

    Напомним, на ЧМ-2018 хорваты дошли до финала, где уступили сборной Франции со счетом 2:4.

    Ранее команду Хорватии покинул защитник Ведран Чорлука.

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    Источник: Instagram

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    15.08.2018 13:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 15 августа 2018, 18:30

      спасибо, Даниэль за прекрасную игру! Мы были на матче Хорватия-Нигерия, просто песня для души)))) Правда подруги меня чуть не съели, они то за раскрасавчика болели дружно и злились что я за Хорватию...но даже они не испортили настроения от чудесной игры хорватских ребят и конечно голкипера)

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      Рейтинг: +297

      гууд 15 августа 2018, 13:29

      Автор посмотри какой счет написал, а потом выпей яду!!!

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      Рейтинг: +1819

      gor77 > гууд 15 августа 2018, 15:25

      Финал ЧМ 2018 - Франция победила Хорватию 4 : 2 или Хорватия проиграла Франции 2 : 4. В чём вопрос? ))))))

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      Рейтинг: +297

      гууд > gor77 24 августа 2018, 00:01

      вопрос в том что до исправления было написано 2:3!

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