Головин: «Субашич сказал, что знал, как именно Смолов пробьет пенальти»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его партнер по команде и вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич знал, в какой угол пробьет пенальти нападающий российской национальной команды Федор Смолов в серии пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

«Вспоминали ли мы с Субашичем чемпионат мира? Да, конечно. Он признался: был уверен, что Смолов так пробьет. «Почему», – переспросил его. «Не знаю, но думал, что так ударит. Забил бы – получилось бы красиво», – рассказал Головин.

Смолов подсекал мяч мягким ударом чуть правее от центра ворот. Субашич прыгнул в правый от себя угол и отбил удар левой рукой.