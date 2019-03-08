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    Головин: «Субашич сказал, что знал, как именно Смолов пробьет пенальти»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его партнер по команде и вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич знал, в какой угол пробьет пенальти нападающий российской национальной команды Федор Смолов в серии пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

    «Вспоминали ли мы с Субашичем чемпионат мира? Да, конечно. Он признался: был уверен, что Смолов так пробьет. «Почему», – переспросил его. «Не знаю, но думал, что так ударит. Забил бы – получилось бы красиво», – рассказал Головин.

    Смолов подсекал мяч мягким ударом чуть правее от центра ворот. Субашич прыгнул в правый от себя угол и отбил удар левой рукой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2019 15:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 16:03

      Пробил неудачно ,что теперь вспоминать этот пенальти.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 марта 2019, 15:39

      вот так вот бездари становятся легендами.....оказывается он в угол пробил....ещё лет через пять допишут - пушечным ударом!

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Project Бабангида 8 марта 2019, 19:15

      Внимательно текст читаете? Написано, что ближе к правому углу. Рекомендую посмотреть повтор, если память отшибло.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Владимирыч 8 марта 2019, 19:20

      рекомендую перечитать мой текст....там смысл в другом.... если не поняли, могу только руками развести

      удар прекрасно помню, там в угол мяч не летел... метр от центра, это расстояние вытянутой руки

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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 марта 2019, 15:28

      Знал, не знал вратарь... У Феди на лбу было написано. Такой уж Федор пенальтист.

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