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    Даниэль Субашич - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Даниэль
    Фамилия Субашич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 октября 1984 (38 лет)
    Рост 191
    Вес 84
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2018 45' -90' Боруссия (Дортмунд) 3:0 Монако (Монако)
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