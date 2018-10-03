Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Лига чемпионов 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига Европы 2010/2011