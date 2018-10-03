Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Монако
Боруссия Д - Монако: обзор матча 03 октября 2018
Боруссия Д
03.10.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
3 : 0
Завершен
Монако
51'
Я. Брун-Ларсен
72'
П. Алькасер
90+2'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Монако
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
Пас отдал
Я. Брун-Ларсен
90'
+2
Замена
М. Филипп
️️️️
Д. Санчо
84'
77'
Замена
Н. Шадли
️️️️
А. Головин
ГОЛ! 2:0!
П. Алькасер
Пас отдал
М. Ройс
72'
70'
Замена
С. Грандсир
️️️️
М. Силла
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Т. Делэни
65'
ГОЛ! 1:0!
Я. Брун-Ларсен
Пас отдал
Д. Санчо
51'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
М. Вольф
46'
45'
Замена
Д. Субашич
️️️️
Д. Бенальо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
3-3-1-2-1
1
Бюрки
22
Диалло
23
Загаду
25
Аканджи
26
Пищек
27
Делэни
27
Вольф
28
Витсель
18
Ройс
19
Санчо
9
Алькасер
3-3-1-1-2
16
Бенальо
21
Жемерсон
15
Глик
24
Раджи
39
Хенрикс
14
Аолу
19
Сидибе
18
Тилеманс
10
Головин
9
Силла
9
Фалькао
27
Вольф
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
27
Вольф
27
Делэни
5
Вайгль
5
Вайгль
27
Делэни
19
Санчо
26
Филипп
26
Филипп
19
Санчо
9
Силла
7
Грандсир
7
Грандсир
9
Силла
16
Бенальо
1
Субашич
1
Субашич
16
Бенальо
10
Головин
89
Шадли
89
Шадли
10
Головин
Остались в запасе
Боруссия Д
Монако
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Софьян Диоп
АП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
3
Антонио Баррека
ЛЗ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Софьян Диоп
АП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
3
Антонио Баррека
ЛЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Боруссия Д - Монако
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Боруссия Д
Монако
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:08
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 21:35
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
20 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+