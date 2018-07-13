Перишич, Субашич, Врсалько пропустили пятничную тренировку сборной Хорватии

Парни в буфете разминались... Сейчас не столько тренировки нужны, ( все футболисты находятся в игровом тонусе) сколько реабилитационные мероприятия для восстановления физического состояния. Всё таки 3 матча по 120 минут провели хорваты.
Сборная Хорватии провела тренировку на резервном поле московских «Лужников» в преддверии финала чемпионата мира-2018. Не все футболисты команды присутствовали на занятии.
Тренерский штаб решил предоставить отдых нескольким игрокам. Речь идет о вратарей Даниэле Субашиче, защитнике Шиме Врсалько и полузащитнике Иване Перишиче.
Главная игра турнира состоится 15 июля. Начало – в 18:00 по Москве.