Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перишич, Субашич, Врсалько пропустили пятничную тренировку сборной Хорватии

    Сборная Хорватии провела тренировку на резервном поле московских «Лужников» в преддверии финала чемпионата мира-2018. Не все футболисты команды присутствовали на занятии.

    Тренерский штаб решил предоставить отдых нескольким игрокам. Речь идет о вратарей Даниэле Субашиче, защитнике Шиме Врсалько и полузащитнике Иване Перишиче.

    Главная игра турнира состоится 15 июля. Начало – в 18:00 по Москве.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2018 23:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июля 2018, 06:39

      Парни в буфете разминались... Сейчас не столько тренировки нужны, ( все футболисты находятся в игровом тонусе) сколько реабилитационные мероприятия для восстановления физического состояния. Всё таки 3 матча по 120 минут провели хорваты.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11