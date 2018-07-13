Перишич, Субашич, Врсалько пропустили пятничную тренировку сборной Хорватии

Сборная Хорватии провела тренировку на резервном поле московских «Лужников» в преддверии финала чемпионата мира-2018. Не все футболисты команды присутствовали на занятии.

Тренерский штаб решил предоставить отдых нескольким игрокам. Речь идет о вратарей Даниэле Субашиче, защитнике Шиме Врсалько и полузащитнике Иване Перишиче.

Главная игра турнира состоится 15 июля. Начало – в 18:00 по Москве.