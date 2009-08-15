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Расписание матчей
Украина. Кубок
Сталь - Таврия
Сталь - Таврия: обзор матча 15 августа 2009
Сталь
15.08.2009, суббота, 17:00
Датагруп Кубок Украины, 1/16 финала
0 : 4
Завершен
Таврия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сталь - Таврия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
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Сталь
Таврия
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
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