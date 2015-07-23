Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Войводина
Спартак - Войводина: обзор матча 23 июля 2015
Спартак
23.07.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Войводина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак - Войводина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Лига Европы, 3 раунд
Судува
0 : 0
16.08.2018
Спартак
Лига Европы, 3 раунд
Спартак
0 : 1
09.08.2018
Судува
Лига Европы, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 3
02.08.2018
Спартак
Лига Европы, 2 раунд
Спартак
6 : 0
26.07.2018
Ла Фиорита
Лига чемпионов, 1 раунд
Црвена Звезда
2 : 0
17.07.2018
Спартак
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
- : -
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички
1 : 4
11.10.2026
Войводина
Информация о матче
Стадион:
Слока
Новости команд
Все
Спартак
Войводина
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» продал игрока в сербский клуб
12 июня
1
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Прудников раскритиковал трансфер Луиса Энрике в «Зенит»
2025.01.19 14:55
11
Прудников – об отстранении России: «Катастрофа. Нас никто не любит»
2025.01.02 13:25
4
Прудников поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ростовом»
2024.11.05 08:53
Фетисов – о Спаллетти в «Спартаке»: «Очередной вброс»
2021.03.09 14:52
8
Алексей Еременко: «Кокорин – самый талантливый российский футболист после Аршавина»
2021.02.14 13:13
9
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» продал игрока в сербский клуб
12 июня
1
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+