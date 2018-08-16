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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Судува - Спартак
Судува - Спартак: обзор матча 16 августа 2018
Судува
16.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Судува - Спартак
80'
Желтая карточка
А. Малеев
31'
Желтая карточка
М. Осс
Начало матча
Статистика матча Судува - Спартак
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Судува
Литва. А-Лига, 36 тур
Судува
2 : 1
08.11.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 35 тур
Судува
2 : 1
01.11.2026
Банга
Литва. А-Лига, 33 тур
Судува
0 : 1
19.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
Хегельманн
1 : 1
20.09.2026
Судува
Спартак
Лига Европы, 3 раунд
Судува
0 : 0
16.08.2018
Спартак
Лига Европы, 3 раунд
Спартак
0 : 1
09.08.2018
Судува
Лига Европы, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 3
02.08.2018
Спартак
Лига Европы, 2 раунд
Спартак
6 : 0
26.07.2018
Ла Фиорита
Лига чемпионов, 1 раунд
Црвена Звезда
2 : 0
17.07.2018
Спартак
Информация о матче
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Спартак
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2021.09.14 17:48
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2021.07.19 15:22
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Прудников раскритиковал трансфер Луиса Энрике в «Зенит»
2025.01.19 14:55
11
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