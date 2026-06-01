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Расписание матчей
Литва. А-Лига
Джюгас Тельшай - Судува
Джюгас Тельшай - Судува: онлайн-трансляция 21 июня 2026
Джюгас Тельшай
21.06.2026, воскресенье, 14:15
Литва. А-Лига, 18 тур
- : -
Не начался
Судува
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Джюгас Тельшай - Судува
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Точность передач %
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Новости команд
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Джюгас Тельшай
Судува
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
14 сентября 2021, 17:48
5
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций
19 июля 2021, 15:22
7
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
14 сентября 2021, 17:48
5
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций
19 июля 2021, 15:22
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12.06.2026
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- : -
16.06.2026
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- : -
16.06.2026
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Жальгирис
3 : 0
12.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 17 тур
Судува
- : -
13.06.2026
Банга
Литва. А-Лига, 17 тур
Хегельманн
- : -
14.06.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 20 тур
ТрансИНВЕСТ
- : -
16.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 20 тур
Судува
- : -
16.06.2026
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Литва. А-Лига, 20 тур
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- : -
16.06.2026
Паневежис
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30.05.2026
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24.05.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 15 тур
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2 : 1
23.05.2026
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4 : 0
30.05.2026
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24.05.2026
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05.05.2026
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29.05.2026
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2 : 1
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1 : 1
06.05.2026
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