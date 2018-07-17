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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Спартак
Црвена Звезда - Спартак: обзор матча 17 июля 2018
Црвена Звезда
17.07.2018, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Спартак
81'
Н. Крстичич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Спартак
ГОЛ! 1:0!
Н. Крстичич
81'
Желтая карточка
М. Борян
80'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
Милан Родич
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
Спартак
85
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
25
Марцис Осс
ЦЗ
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
8
Артемий Малеев
АП
Црвена Звезда
26
Милан Евтович
ЦФ
Спартак
88
Денис Давыдов
ЦФ
3-1-2-1
82
Борян
30
Стойкович
5
Дегенек
23
Родич
32
Йовичич
7
Крстичич
6
Эбесилио
28
Радоньич
2-1-2
85
Фрейманис
25
Осс
20
Вишняковс
34
Дмитриев
8
Малеев
Остались в запасе
Црвена Звезда
Спартак
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
26
Милан Евтович
ЦФ
Остались в запасе
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Црвена Звезда - Спартак
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Спартак
Лига Европы, 3 раунд
Судува
0 : 0
16.08.2018
Спартак
Лига Европы, 3 раунд
Спартак
0 : 1
09.08.2018
Судува
Лига Европы, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 3
02.08.2018
Спартак
Лига Европы, 2 раунд
Спартак
6 : 0
26.07.2018
Ла Фиорита
Лига чемпионов, 1 раунд
Црвена Звезда
2 : 0
17.07.2018
Спартак
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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