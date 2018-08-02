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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ла Фиорита - Спартак
Ла Фиорита - Спартак: обзор матча 02 августа 2018
Ла Фиорита
02.08.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
0 : 3
Первый матч – 0 : 6
Завершен
Спартак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ла Фиорита - Спартак
18'
Желтая карточка
М. Осс
Начало матча
Статистика матча Ла Фиорита - Спартак
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
0 : 2
14.07.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 1 раунд
УНА Штрассен
1 : 0
07.07.2026
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
2 : 2
17.07.2025
Вардар
Лига конференций, 1 раунд
Вардар
3 : 0
10.07.2025
Ла Фиорита
Лига конференций, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 4
01.08.2024
Истанбул Башакшехир
Спартак
Лига Европы, 3 раунд
Судува
0 : 0
16.08.2018
Спартак
Лига Европы, 3 раунд
Спартак
0 : 1
09.08.2018
Судува
Лига Европы, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 3
02.08.2018
Спартак
Лига Европы, 2 раунд
Спартак
6 : 0
26.07.2018
Ла Фиорита
Лига чемпионов, 1 раунд
Црвена Звезда
2 : 0
17.07.2018
Спартак
Информация о матче
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