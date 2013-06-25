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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Скендербеу - Волга
Скендербеу - Волга: обзор матча 25 июня 2013
Скендербеу
25.06.2013, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Скендербеу - Волга
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Стадион:
Шкендербеу
Новости команд
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Скендербеу
Волга
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сотрудников УЕФА грозились убить из-за расследования в отношении «Скендербеу»
2018.02.16 20:31
1
Сотрудников УЕФА грозились убить из-за расследования в отношении «Скендербеу»
2018.02.16 20:31
1
«Скендербеу» на 10 лет остранен от еврокубков за договорные матчи
2018.02.16 17:29
13
Лига Европы. Киевское «Динамо» разгромило «Партизан»
2017.12.07 23:03
Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Скендербеу»
2017.11.24 01:17
1
Лига Европы. Киевское «Динамо» победило «Янг Бойз», гол Тошича помог «Партизану» обыграть «Скедербеу»
2017.11.02 22:55
1
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
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