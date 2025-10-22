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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шанхай Шэньхуа - Сеул
Шанхай Шэньхуа - Сеул: обзор матча 22 октября 2025
Шанхай Шэньхуа
22.10.2025, среда, 15:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сеул
57'
Л. Асуэ
89'
А. Луис
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Сеул
Завершен
Замена
Haoyu Yang
️️️️➡️️
Жоао Карлос Тейшейра
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Андре Луис
Пас отдал
Вилсон Манафа
89'
87'
Замена
Jung Seung-Won
️️️️➡️️
Hwang Do-yoon
75'
Замена
Сон-Хун Чхон
️️️️➡️️
Марко Дуганджич
Замена
Saulo Mineiro
️️️️➡️️
Луиш Асуэ
69'
Замена
Xu Haoyang
️️️️➡️️
Тианий Гао
66'
Замена
Синичи Чан
️️️️➡️️
Yang Zexiang
66'
59'
Замена
Seung-mo Lee
️️️️➡️️
Jae-mun Ryu
ГОЛ! 1:0!
Луиш Асуэ
Пас отдал
Жоао Карлос Тейшейра
57'
46'
Замена
Мун Сон Мин
️️️️➡️️
Lucas Rodrigues
Замена
Андре Луис
️️️️➡️️
Liu Chengyu
46'
46'
Замена
Han-do Lee
️️️️➡️️
Язан Аль-Араб
45'
+1
Желтая карточка
Jae-mun Ryu
26'
Желтая карточка
Ким Чжин-Су
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
8
Li Ke
ЦП
15
Си Ву
(К)
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
12
Луиш Асуэ
ЦФ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Сеул
31
Hyeon-mu Kang
ВР
40
Seong-hun Park
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
29
Jae-mun Ryu
ЦП
41
Hwang Do-yoon
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
77
Джесси Лингард
(К)
ЛВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Шанхай Шэньхуа
1
Yaxiong Bao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
43
Haoyu Yang
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
11
Saulo Mineiro
ЦФ
99
Андре Луис
ЦФ
Сеул
21
Cheol-won Choi
ВР
20
Han-do Lee
ЦЗ
33
Bae Hyun-seo
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
8
Seung-mo Lee
ЦП
88
Jang Han-gyeol Park
ЦП
36
Ji-won Kim
ЦП
27
Мун Сон Мин
ЛВ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
18
Cho Young Wook
ЦФ
4-1-2-1-2
1
4
Цзян
5
Чжу
16
13
Манафа
17
Гао
8
15
Ву
10
Тейшейра
18
12
Асуэ
4-2-2-2
31
5
Аль-Араб
22
Ким Чжин-Су
16
40
29
41
10
Оливейра
77
Лингард
20
45
Дуганджич
16
27
Чан
27
Чан
16
17
Гао
21
21
17
Гао
10
Тейшейра
43
43
10
Тейшейра
12
Асуэ
11
11
12
Асуэ
18
99
Луис
99
Луис
18
5
Аль-Араб
20
20
5
Аль-Араб
29
8
8
29
20
27
Сон Мин
27
Сон Мин
20
41
7
7
41
45
Дуганджич
19
Чхон
19
Чхон
45
Дуганджич
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Сеул
1
Yaxiong Bao
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
45
Jiawen Han
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
21
Cheol-won Choi
ВР
33
Bae Hyun-seo
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
88
Jang Han-gyeol Park
ЦП
36
Ji-won Kim
ЦП
18
Cho Young Wook
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
1
Yaxiong Bao
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
45
Jiawen Han
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
Остались в запасе
21
Cheol-won Choi
ВР
33
Bae Hyun-seo
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
88
Jang Han-gyeol Park
ЦП
36
Ji-won Kim
ЦП
18
Cho Young Wook
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Сеул
2
Всего ударов по воротам
14
21
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
11
Офсайды
1
0
Количество передач
269
568
Сейвы
5
4
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Информация о матче
Главный судья:
Абдулла Жамали
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Посещаемость:
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