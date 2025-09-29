Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. PARI Первая лига
Родина - Сокол
Родина - Сокол: онлайн-трансляция 29 сентября 2025
Родина
29.09.2025, понедельник, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
- : -
Не начался
Сокол
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Родина - Сокол
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Родина
Сокол
Смолов – о поле в Красногорске: «Хочу, чтобы тут официально запретили играть в футбол»
23 сентября, 22:45
2
Эмоциональная реакция Егорова на вылет «БроукБойз» из Кубка России
23 сентября, 22:10
Кубок России. «БроукБойз» со Смоловым вылетели от родного клуба Федора
23 сентября, 21:38
Тренер «БроукБойз» объяснил, почему Ари не играет с «Соколом» в Кубке России
23 сентября, 20:44
В Кубке России игроки разминались воображаемыми мячами
23 сентября, 20:00
2
Россия. PARI Первая лига
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Уфа
- : -
28.09.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
- : -
28.09.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Факел
- : -
28.09.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Спартак К
- : -
29.09.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
- : -
29.09.2025
Торпедо
Последние матчи
Родина
Сокол
Россия. Кубок, 4 раунд
СКА-Хабаровск
0 : 3
24.09.2025
Родина
Россия. Кубок, 4 раунд
БроукБойз
0 : 2
23.09.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Сокол
1 : 0
20.09.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Челябинск
4 : 0
20.09.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Родина
2 : 0
15.09.2025
Факел
Россия. Кубок, 4 раунд
СКА-Хабаровск
0 : 3
24.09.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Челябинск
4 : 0
20.09.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Родина
2 : 0
15.09.2025
Факел
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Родина
2 : 0
07.09.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Нефтехимик
1 : 5
03.09.2025
Родина
Россия. Кубок, 4 раунд
БроукБойз
0 : 2
23.09.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Сокол
1 : 0
20.09.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Сокол
0 : 0
14.09.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Спартак К
2 : 1
08.09.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Сокол
0 : 2
03.09.2025
КАМАЗ
