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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Янг Бойз
Рейнджерс - Янг Бойз: обзор матча 12 декабря 2019
Рейнджерс
12.12.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 6 тур
1 : 1
Завершен
Янг Бойз
30'
А. Морелос
89'
Б. Баришич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Янг Бойз
Вторая желтая
Р. Джек
90'
+3
89'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Баришич
87'
Желтая карточка
Р. Ассале
Желтая карточка
Р. Джек
63'
ГОЛ! 1:0!
А. Морелос
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-3-1-1
1
МакГрегор
3
Баришич
25
Катич
6
Голдсон
2
Тавернье
37
Эрфилд
8
Джек
18
Камара
77
Кент
9
Морелос
4-1-2-1-2
16
фон Бальмус
17
Джанко
5
Бюрги
4
Соренсен
25
Гарсия
35
Мартинс
16
Фасснахт
20
Эбишер
13
Нгамале
27
Ассале
17
Нсаме
Остались в запасе
Рейнджерс
Янг Бойз
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
1
Марко Вельфли
ВР
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Рейнджерс - Янг Бойз
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
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