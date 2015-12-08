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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Шахтер
ПСЖ - Шахтер: обзор матча 08 декабря 2015
ПСЖ
08.12.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
2 : 0
Завершен
Шахтер
57'
Л. Моура
86'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Шахтер
Замена
К. Нкунку
️️️️
Л. Моура
87'
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Л. Моура
86'
84'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
81'
Желтая карточка
Исмаили
78'
Замена
Дентиньо
️️️️
Эдуардо
74'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Марлос
69'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
Замена
Э. Кавани
️️️️
Э. Лавесси
69'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Б. Матюиди
68'
62'
Желтая карточка
Д. Срна
ГОЛ! 1:0!
Л. Моура
Пас отдал
З. Ибрагимович
57'
Желтая карточка
Э. Лавесси
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Трапп
3
Курзава
4
Луис
5
Маркиньос
9
ван дер Вил
21
Стамбули
8
Матюиди
12
Рабьо
7
Моура
22
Лавесси
11
Ибрагимович
4-1-1-2-2
1
Каниболоцкий
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Тейшейра
11
Тайсон
9
Эдуардо
7
Моура
28
Нкунку
28
Нкунку
7
Моура
8
Матюиди
11
Ди Мария
11
Ди Мария
8
Матюиди
22
Лавесси
10
Кавани
10
Кавани
22
Лавесси
9
Эдуардо
31
Дентиньо
31
Дентиньо
9
Эдуардо
10
Марлос
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Марлос
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
Остались в запасе
ПСЖ
Шахтер
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча ПСЖ - Шахтер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Спорт 1
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