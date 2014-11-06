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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Янг Бойз
Наполи - Янг Бойз: обзор матча 06 ноября 2014
Наполи
06.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
3 : 0
Завершен
Янг Бойз
45+2'
Д. Де Гузман
65'
Д. Де Гузман
83'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Янг Бойз
ГОЛ! 3:0!
Д. Де Гузман
83'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Д. Сапата
79'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Л. Инсинье
73'
68'
Замена
С. Афум
️️️️
Г. Оаро
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Гузман
Пас отдал
Д. Сапата
65'
60'
Замена
Ю. Кубо
️️️️
М. Гаич
60'
Замена
А. Никчи
️️️️
Р. Нуццоло
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Гузман
45'
+2
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Бритос
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Янг Бойз
12
Ивон Мвого
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Милан Вилотич
ЦЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
99
Гийом Оаро
ЦФ
14
Рафаэль Нуццоло
РФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
23
Скотт Суттер
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
7
Самуэль Афум
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
4-3-1-2
1
Кабрал
3
Бритос
3
Кулибали
3
Энрике
27
Место
18
Де Гузман
5
Гаргано
88
Инлер
10
Инсинье
10
Мертенс
91
Сапата
4-3-1-2
12
Мвого
4
Вилотич
21
Роша
5
фон Берген
94
Хадергьонай
6
Бертоне
14
Гаич
35
Жуниор
11
Штеффен
14
Нуццоло
99
Оаро
3
Бритос
13
Гулам
13
Гулам
3
Бритос
91
Сапата
9
Игуаин
9
Игуаин
91
Сапата
10
Инсинье
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Инсинье
99
Оаро
7
Афум
7
Афум
99
Оаро
14
Нуццоло
30
Никчи
30
Никчи
14
Нуццоло
14
Гаич
14
Кубо
14
Кубо
14
Гаич
Остались в запасе
Наполи
Янг Бойз
21
Мариано Андухар
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Марко Вельфли
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
23
Скотт Суттер
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
23
Скотт Суттер
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Наполи - Янг Бойз
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Главный судья:
Кенн Хансен
(Копенгаген)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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