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Лига Европы 2026/2027
Сампдория - Металлист
Сампдория - Металлист: обзор матча 04 ноября 2010
Сампдория
04.11.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
0 : 0
Завершен
Металлист
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Металлист
Желтая карточка
В. Дишленкович
Замена
А. Воробей
️️️️
Д. Олейник
Замена
О. Шелаев
️️️️
К. Вильягра
Замена
В. Коман
️️️️
С. Губерти
Замена
А. Романчук
️️️️
М. Девич
Замена
Д. Маннини
️️️️
А. Поли
Замена
Д. Паццини
️️️️
Г. Марилунго
Желтая карточка
П. Гуйе
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
ОП
27
Даниэле Дессена
ЦП
15
Андреа Поли
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
78
Сергей Валяев
ОП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
37
Виталий Бордиян
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
2
Сани Кайта
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
4-1-3-2
1
Да Кошта
3
Циглер
5
Гастальделло
29
Каччиаторе
14
Вольта
17
Паломбо
8
Губерти
27
Дессена
15
Поли
19
Марилунго
9
Поцци
4-1-2-2-1
81
Дишленкович
3
Вильягра
18
Гуйе
26
Обрадович
13
Фининьо
78
Валяев
37
Бордиян
8
Эдмар
10
Хавьер
16
Олейник
32
Девич
15
Поли
70
Маннини
70
Маннини
15
Поли
8
Губерти
78
Коман
78
Коман
8
Губерти
19
Марилунго
11
Паццини
11
Паццини
19
Марилунго
32
Девич
84
Романчук
84
Романчук
32
Девич
3
Вильягра
5
Шелаев
5
Шелаев
3
Вильягра
16
Олейник
9
Воробей
9
Воробей
16
Олейник
Остались в запасе
Сампдория
Металлист
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
2
Сани Кайта
ЦП
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
2
Сани Кайта
ЦП
Статистика матча Сампдория - Металлист
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:55 (прямая)
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