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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Остенде
Мехелен - Остенде: обзор матча 14 января 2023
Мехелен
14.01.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Остенде
40'
А. Да Крус
70'
Д. Бейтс
63'
Н. Бацнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Остенде
82'
Замена
М. Берте
️️️️
Н. Бацнер
77'
Красная карточка
Д. Мебуде
73'
Замена
А. Мусаев
️️️️
Д. Атанга
Замена
F. Soelle Soelle
️️️️
Ж. Хайреманс
73'
72'
Замена
З. Вайлин
️️️️
Т. Ндика Матам
ГОЛ! 2:1!
Д. Бейтс
Пас отдал
Ж. Хайреманс
70'
63'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бацнер
Пас отдал
Т. Сакамото
61'
Замена
П. Двомо
️️️️
А. Амаде
Замена
J. Van Hecke
️️️️
А. Да Крус
59'
Замена
К. Мрабти
️️️️
Й. Маледе
59'
46'
Замена
Б. Капон
️️️️
З. Медли
Желтая карточка
Д. Бейтс
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
А. Да Крус
40'
30'
Желтая карточка
М. Родин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
10
Никола Сторм
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
3
Антон Танге
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
10
Кенни Роша
ЦП
17
Давид Атанга
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
62
Дапо Мебуде
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Мехелен
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ПЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
90
Мохамед Берте
ЦП
7
Инди Бонен
АП
20
Анди Мусаев
ЦФ
3-3-1-3
1
14
Уолш
4
Бейтс
4
Лавале
4
Верстате
9
Да Крус
17
Скофс
11
Хайреманс
5
Ван Хоренбек
14
Маледе
10
Сторм
4-1-2-2-1
12
Филлипс
80
Родин
3
Танге
4
Медли
16
Ндика Матам
14
Амаде
10
Роша
17
Атанга
7
Сакамото
25
Бацнер
62
Мебуде
14
Маледе
28
Мрабти
28
Мрабти
14
Маледе
9
Да Крус
6
6
9
Да Крус
11
Хайреманс
19
19
11
Хайреманс
4
Медли
27
Капон
27
Капон
4
Медли
16
Ндика Матам
2
Вайлин
2
Вайлин
16
Ндика Матам
14
Амаде
14
Двомо
14
Двомо
14
Амаде
25
Бацнер
90
Берте
90
Берте
25
Бацнер
17
Атанга
20
Мусаев
20
Мусаев
17
Атанга
Остались в запасе
Мехелен
Остенде
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
28
Гийом Хуберт
ВР
7
Инди Бонен
АП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ВР
7
Инди Бонен
АП
Главный тренер
Данни Бейс
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Мехелен - Остенде
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Аргосстадион
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Мехелен
Остенде
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
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