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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Мальме
Реал - Мальме: обзор матча 08 декабря 2015
Реал
08.12.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
8 : 0
Завершен
Мальме
12'
К. Бензема
24'
К. Бензема
39'
К. Роналду
47'
К. Роналду
50'
К. Роналду
59'
К. Роналду
70'
М. Ковачич
74'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Мальме
77'
Замена
С. Кроон
️️️️
Э. Ракип
Замена
Д. Черышев
️️️️
М. Ковачич
76'
ГОЛ! 8:0!
К. Бензема
Пас отдал
Иско
74'
ГОЛ! 7:0!
М. Ковачич
70'
Замена
Хесе
️️️️
Х. Родригес
65'
64'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Т. Сана
ГОЛ! 6:0!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
59'
Замена
Марсело
️️️️
Пепе
53'
ГОЛ! 5:0!
К. Роналду
Пас отдал
Данило
50'
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
47'
45'
Замена
В. Родич
️️️️
Н. Джурдич
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
39'
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Мальме
1
Йохан Виланд
ВР
25
Фелипе Карвальо
ЦЗ
4
Кэри Арнасон
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
22
Тобиас Сана
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Реал
1
Рубен Янес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
10
Хесе
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Мальме
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
21
Симон Кроон
ЦП
20
Владимир Родич
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Касилья
5
Арбелоа
3
Пепе
6
Начо
13
Данило
5
Каземиро
8
Ковачич
23
Родригес
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
4-3-3
1
Виланд
4
Арнасон
19
Йотун
3
Тиннерхольм
25
Карвальо
8
Аду
6
Левицки
6
Ракип
22
Сана
28
Джурдич
14
Бергет
3
Пепе
12
Марсело
12
Марсело
3
Пепе
23
Родригес
10
Хесе
10
Хесе
23
Родригес
8
Ковачич
90
Черышев
90
Черышев
8
Ковачич
6
Ракип
21
Кроон
21
Кроон
6
Ракип
28
Джурдич
20
Родич
20
Родич
28
Джурдич
22
Сана
26
Мехмети
26
Мехмети
22
Сана
Остались в запасе
Реал
Мальме
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Реал - Мальме
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Баскетбол
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