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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Рейнджерс
Мальме - Рейнджерс: обзор матча 26 сентября 2024
Мальме
26.09.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 1 тур
0 : 2
Завершен
Рейнджерс
1'
Н. Байрами
76'
Р. Маккосленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Рейнджерс
90'
+4
Желтая карточка
Д. Батлэнд
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
Л. Йонсен
84'
Замена
З. Лукили
️️️️
О. Берг
84'
84'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
Н. Байрами
Желтая карточка
О. Берг
80'
80'
Замена
Н. Раскин
️️️️
Т. Лоуренс
76'
ГОЛ! 0:2!
Р. Маккосленд
69'
Замена
Р. Маккосленд
️️️️
В. Черны
Замена
О. Розенгрен
️️️️
И. Телин
69'
Замена
Т. Али
️️️️
Х. Болин
69'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
А. Кристиансен
61'
Желтая карточка
К. Реслер
37'
11'
Желтая карточка
М. Диоманде
1'
ГОЛ! 0:1!
Н. Байрами
Пас отдал
С. Дессер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
(К)
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
10
Оливер Берг
АП
38
Хуго Болин
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
22
Таха Али
ЛВ
37
Adrian Skogmar
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
54
Mason Munn
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
43
Николас Раскин
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
4-2-3-1
27
Далин
25
Бузанелло
18
Янссон
25
Реслер
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
10
Кристиансен
6
Пенья
10
Берг
38
Болин
92
Телин
4-2-2-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
3
Преппер
21
Касанвирьо
4
Суттар
10
Диоманде
18
Бэррон
10
Байрами
10
Лоуренс
9
Дессер
18
Черны
38
Болин
22
Али
22
Али
38
Болин
92
Телин
7
Розенгрен
7
Розенгрен
92
Телин
10
Берг
34
Лукили
34
Лукили
10
Берг
4
Йонсен
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
4
Йонсен
10
Кристиансен
22
Ботхейм
22
Ботхейм
10
Кристиансен
10
Байрами
21
Стерлинг
21
Стерлинг
10
Байрами
10
Лоуренс
43
Раскин
43
Раскин
10
Лоуренс
18
Черны
45
Маккосленд
45
Маккосленд
18
Черны
Остались в запасе
Мальме
Рейнджерс
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
31
Лиам Келли
ВР
54
Mason Munn
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
52
Финдли Кертис
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
54
Mason Munn
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
52
Финдли Кертис
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Мальме - Рейнджерс
2
2
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
13
Офсайды
2
1
Количество передач
527
368
Сейвы
3
0
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.49
2.51
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Рейнджерс
- : -
02.12.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
2 : 1
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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