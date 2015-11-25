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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - ПСЖ
Мальме - ПСЖ: обзор матча 25 ноября 2015
Мальме
25.11.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
0 : 5
Завершен
ПСЖ
4'
А. Рабьо
14'
А. Ди Мария
50'
З. Ибрагимович
68'
А. Ди Мария
82'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - ПСЖ
Желтая карточка
Р. Бенгтссон
90'
85'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
З. Ибрагимович
82'
ГОЛ! 0:5!
Л. Моура
Замена
Э. Ракип
️️️️
Э. Аду
81'
69'
Замена
Л. Моура
️️️️
Т. Мотта
69'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
А. Ди Мария
Замена
С. Кроон
️️️️
Н. Джурдич
69'
68'
ГОЛ! 0:4!
А. Ди Мария
Пас отдал
Максвелл
Пенальти не реализован!
М. Розенберг
61'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
В. Родич
60'
50'
ГОЛ! 0:3!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Б. Матюиди
Желтая карточка
М. Розенберг
42'
14'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
Б. Матюиди
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Рабьо
Пас отдал
Г. ван дер Вил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
1
Йохан Виланд
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
20
Владимир Родич
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Мальме
29
Фредрик Андерссон
ВР
25
Фелипе Карвальо
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
21
Симон Кроон
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-3-3
1
Виланд
16
Брорссон
3
Тиннерхольм
22
Конате
20
Бенгтссон
20
Родич
6
Левицки
8
Аду
14
Бергет
9
Розенберг
28
Джурдич
4-3-1-2
1
Трапп
9
ван дер Вил
3
Силва
5
Маркиньос
17
Максвелл
12
Рабьо
8
Мотта
8
Матюиди
11
Ди Мария
10
Кавани
11
Ибрагимович
8
Аду
6
Ракип
6
Ракип
8
Аду
28
Джурдич
21
Кроон
21
Кроон
28
Джурдич
20
Родич
23
Эйкрем
23
Эйкрем
20
Родич
11
Ди Мария
21
Стамбули
21
Стамбули
11
Ди Мария
8
Мотта
7
Моура
7
Моура
8
Мотта
11
Ибрагимович
97
Огустен
97
Огустен
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Мальме
ПСЖ
25
Фелипе Карвальо
ЦЗ
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
Главный тренер
Аге Хареиде
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
25
Фелипе Карвальо
ЦЗ
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Мальме - ПСЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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