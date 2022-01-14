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Расписание матчей
Кубок Африки
Малави - Зимбабве
Малави - Зимбабве: обзор матча 14 января 2022
Малави
14.01.2022, пятница, 19:00
Кубок африканских наций, группа B, 2 тур
2 : 1
Завершен
Зимбабве
43'
Г. Мханго
58'
Г. Мханго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Малави - Зимбабве
Желтая карточка
Э. Кахобве
90'
+2
Замена
Ч. Петро
️️️️
Ф. Мадинга
84'
Замена
Д. Фири Жуниор
️️️️
Ч. Идана
84'
78'
Замена
А. Мускве
️️️️
Н. Мусона
Замена
Я. Честер
️️️️
Х. Муяба
66'
Замена
П. Банда
️️️️
Р. Мбулу
66'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мханго
58'
Желтая карточка
С. Сануди
49'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мханго
Пас отдал
Ф. Мадинга
43'
29'
Желтая карточка
Т. Хадебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малави
16
Эрнест Кахобве
ВР
2
Стэнли Сануди
ЦЗ
19
Лимбикани Мзава
ЦЗ
5
Деннис Чембези
ЦЗ
22
Худа Муяба
ЦП
17
Джон Банда
ЦП
8
Чимвемве Идана
ЦП
15
Гомезгани Чирва
ЦП
10
Франсиско Мадинга
АП
9
Ричард Мбулу
ЦФ
11
Габадинхо Мханго
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Зимбабве
1
Петрос Мхари
ВР
6
Онисмор Базера
ЦЗ
12
Брюс Кангва
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
22
Такудзва Чимвемве
ПЗ
2
Джеральд Таквара
ОП
4
Кельвин Мадзонгве
ОП
8
Кундай Бенью
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
11
Тино Кадевере
ЦФ
26
Исмаэль Вади
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Малави
1
Чарльз Тхому
ВР
4
Петер Чолопи
ЦЗ
12
Марк Фодя
ЦЗ
15
Лоуренс Чазийя
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
7
Мициум Мхоне
ЦП
27
Джеральд Фири Жуниор
ЦП
20
Ямикани Честер
ЦП
6
Чикоти Чирва
ЦП
14
Робин Нгаланде
ЦП
13
Петер Банда
ПВ
26
Стэйн Дэви
ЦФ
Зимбабве
16
Мартин Маписа
ВР
21
Талберт Шумба
ВР
3
Джордан Земура
ЛЗ
25
Алек Мудиму
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
16
Кудакваше Махачи
ЦП
11
Невер Тайгере
ЦП
19
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Давид Мойо
ЦФ
7
Принс Дубе
ЦФ
3-4-1-2
16
Кахобве
2
Сануди
19
Мзава
5
Чембези
22
Муяба
8
Идана
15
Чирва
17
Банда
10
Мадинга
11
Мханго
9
Мбулу
4-2-1-1-2
1
Мхари
22
Чимвемве
12
Кангва
15
Хадебе
6
Базера
2
Таквара
4
Мадзонгве
8
Бенью
17
Мусона
26
Вади
11
Кадевере
10
Мадинга
3
Петро
3
Петро
10
Мадинга
8
Идана
27
Фири Жуниор
27
Фири Жуниор
8
Идана
22
Муяба
20
Честер
20
Честер
22
Муяба
9
Мбулу
13
Банда
13
Банда
9
Мбулу
17
Мусона
19
Мускве
19
Мускве
17
Мусона
Остались в запасе
Малави
Зимбабве
1
Чарльз Тхому
ВР
4
Петер Чолопи
ЦЗ
12
Марк Фодя
ЦЗ
15
Лоуренс Чазийя
ЦЗ
7
Мициум Мхоне
ЦП
6
Чикоти Чирва
ЦП
14
Робин Нгаланде
ЦП
26
Стэйн Дэви
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
16
Мартин Маписа
ВР
21
Талберт Шумба
ВР
3
Джордан Земура
ЛЗ
25
Алек Мудиму
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
16
Кудакваше Махачи
ЦП
11
Невер Тайгере
ЦП
9
Давид Мойо
ЦФ
7
Принс Дубе
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Остались в запасе
1
Чарльз Тхому
ВР
4
Петер Чолопи
ЦЗ
12
Марк Фодя
ЦЗ
15
Лоуренс Чазийя
ЦЗ
7
Мициум Мхоне
ЦП
6
Чикоти Чирва
ЦП
14
Робин Нгаланде
ЦП
26
Стэйн Дэви
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Маписа
ВР
21
Талберт Шумба
ВР
3
Джордан Земура
ЛЗ
25
Алек Мудиму
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
16
Кудакваше Махачи
ЦП
11
Невер Тайгере
ЦП
9
Давид Мойо
ЦФ
7
Принс Дубе
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Главный тренер
Норман Мапеза
Статистика матча Малави - Зимбабве
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Малави
3 : 0
09.10.2025
Экваториальная Гвинея
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
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