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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Северная Македония
Россия - Северная Македония: обзор матча 02 сентября 2011
Россия
02.09.2011, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 9 тур
1 : 0
Завершен
Северная Македония
38'
И. Семшов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Северная Македония
+6
Красная карточка
Г. Пандев
Желтая карточка
Н. Новески
Замена
Д. Глушаков
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
В. Шумуликоски
Желтая карточка
Р. Широков
Замена
Ф. Хасани
️️️️
А. Ибраими
Желтая карточка
А. Кержаков
Замена
Д. Торбинский
️️️️
К. Зырянов
Желтая карточка
И. Денисов
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
И. Семшов
Желтая карточка
Г. Пандев
ГОЛ! 1:0!
И. Семшов
Пас отдал
А. Кержаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
23
Игорь Семшов
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
10
Константин Зырянов
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
3
Роберт Попов
ЛЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
15
Славчо Георгиевски
ПЗ
7
Иван Тричковски
ЛП
10
Горан Пандев
(К)
ЦП
0
Мухамед Демири
ЦП
8
Величе Шумуликоски
ПП
10
Агим Ибраими
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
Главный тренер
Джон Тошак
Россия
1
Антон Шунин
ВР
3
Роман Шишкин
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
3
Роберт Петров
ЦЗ
2
Игор Митрески
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
4-1-3-2
16
Малафеев
18
Жирков
6
Березуцкий
24
Березуцкий
2
Анюков
7
Денисов
23
Семшов
15
Широков
10
Зырянов
10
Аршавин
11
Кержаков
4-4-2
1
Богатинов
15
Георгиевски
2
Новески
6
Шиков
3
Попов
8
Шумуликоски
10
Пандев
0
Демири
7
Тричковски
21
Ивановски
10
Ибраими
10
Зырянов
20
Торбинский
20
Торбинский
10
Зырянов
11
Кержаков
8
Глушаков
8
Глушаков
11
Кержаков
23
Семшов
19
Павлюченко
19
Павлюченко
23
Семшов
10
Ибраими
11
Хасани
11
Хасани
10
Ибраими
Остались в запасе
Россия
Северная Македония
1
Антон Шунин
ВР
3
Роман Шишкин
ПЗ
9
Алан Дзагоев
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
3
Роберт Петров
ЦЗ
1
Томе Пачовски
ВР
2
Игор Митрески
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
Главный тренер
Джон Тошак
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
3
Роман Шишкин
ПЗ
9
Алан Дзагоев
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
3
Роберт Петров
ЦЗ
1
Томе Пачовски
ВР
2
Игор Митрески
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Джон Тошак
Статистика матча Россия - Северная Македония
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
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Товарищеские матчи. Сборные
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Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Первый канал" 19:50 (прямая)
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