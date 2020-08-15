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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Лион
Манчестер Сити - Лион: обзор матча 15 августа 2020
Манчестер Сити
15.08.2020, суббота, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Лион
69'
К. Де Брюйне
24'
М. Корне
79'
М. Дембеле
87'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Лион
87'
ГОЛ! 1:3!
М. Дембеле
87'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
Д. Сильва
️️️️
Родри
84'
79'
ГОЛ! 1:2!
М. Дембеле
Пас отдал
У. Ауа
75'
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Депай
74'
Замена
К. Тете
️️️️
Л. Дюбуа
70'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Б. Гимарайнс
ГОЛ! 1:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Стерлинг
69'
65'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Родри
58'
Замена
Р. Марез
️️️️
Фернандиньо
56'
Желтая карточка
Фернандиньо
29'
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Корне
12'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Адриан Бернабе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Эдерсон
2
Канселу
24
Гарсия
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
9
Жезус
4-3-1-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
6
Марсело
21
Маршал
8
Какере
36
Гимарайнс
10
Ауа
70
Корне
9
Экамби
10
Депай
16
Родри
21
Сильва
21
Сильва
16
Родри
5
Фернандиньо
26
Марез
26
Марез
5
Фернандиньо
36
Гимарайнс
23
Мендес
23
Мендес
36
Гимарайнс
15
Дюбуа
2
Тете
2
Тете
15
Дюбуа
9
Экамби
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
9
Экамби
10
Депай
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Депай
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лион
10
Коул Палмер
ПВ
10
Адриан Бернабе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
10
Райан Шерки
АП
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
10
Адриан Бернабе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
10
Райан Шерки
АП
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Манчестер Сити - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
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