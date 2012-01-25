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Расписание матчей
Кубок Африки
Ливия - Замбия
Ливия - Замбия: обзор матча 25 января 2012
Ливия
25.01.2012, среда, 21:15
Кубок Африканских Наций, группа A, 2 тур
2 : 2
Завершен
Замбия
5'
А. Саад Осман
48'
А. Саад Осман
30'
Э. Маюка
55'
К. Катонго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливия - Замбия
Замена
А. Аль-Шариф
️️️️
А. Раджеб Аль-Абайди
Замена
Ф. Катонго
️️️️
К. Мбесума
Замена
А. Белрееш
️️️️
Р. Мабрук Эллафи
ГОЛ! 2:2!
К. Катонго
Замена
Д. Нкаусу
️️️️
Ч. Лунгу
ГОЛ! 2:1!
А. Саад Осман
Замена
К. Мбесума
️️️️
Ф. Касонде
ГОЛ! 1:1!
Э. Маюка
Желтая карточка
Э. Маюка
Замена
И. Буссефи
️️️️
В. Мхадеб
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Саад Осман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливия
1
Самир Абуд
ВР
5
Юнес Аль-Шибани
ЦЗ
3
Мохамед Аль-Магриби
ЦЗ
2
Рабии Мабрук Эллафи
ЦЗ
14
Али Салама
ЦЗ
17
Валид Мхадеб
ЦП
23
Джамал Махамат
ЦП
16
Абубакр Раджеб Аль-Абайди
ЦП
6
Мохамед Али Эснани
ЦП
10
Ахмед Саад Осман
ЦФ
19
Ахмед Зувэй
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Джентиле
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
17
Рэйнфорд Калаба
ЦЗ
5
Хичани Химонде
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
4
Джозеф Мусонда
ПЗ
19
Натан Синкала
ЦП
8
Асаак Чанса
ЦП
3
Чисамба Лунгу
ПП
11
Кристофер Катонго
ЦФ
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Ливия
22
Мохамед Нашнуш
ВР
12
Гума Муса Актаит
ВР
7
Оссама Чтиба
ЦЗ
4
Ахмед Аль-Альвани
ЦЗ
3
Абдельазиз Белрееш
ЦЗ
10
Марван Мансур Мабрук
ЦП
21
Моатаз Бен Амер
ЦП
8
Абдалла Аль-Шариф
ЦП
13
Мохаммед Эльмунир
ЦП
20
Ихааб Буссефи
ЦФ
9
Мохамед Гануди
ЦФ
Замбия
22
Джошуа Титима
ВР
1
Калилило Каконже
ВР
23
Хенри Ниамбе Муленга
ЦЗ
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
6
Дэйвис Нкаусу
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
7
Клиффорд Муленга
ЦП
14
Ноах Чивута
ЦП
21
Жонас Сакуваа
ЦП
12
Эванс Кангва
ЦФ
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
4-4-2
1
Абуд
5
Аль-Шибани
2
Мабрук Эллафи
14
Салама
3
Аль-Магриби
17
Мхадеб
16
Аль-Абайди
6
Али Эснани
23
Махамат
19
Зувэй
10
Осман
3-2-3-2
16
Мвине
17
Калаба
5
Химонде
13
Сунзу
4
Мусонда
2
Касонде
3
Лунгу
8
Чанса
19
Синкала
20
Маюка
11
Катонго
17
Мхадеб
20
Буссефи
20
Буссефи
17
Мхадеб
16
Аль-Абайди
8
Аль-Шариф
8
Аль-Шариф
16
Аль-Абайди
2
Мабрук Эллафи
3
Белрееш
3
Белрееш
2
Мабрук Эллафи
2
Касонде
9
Мбесума
9
Мбесума
2
Касонде
3
Лунгу
6
Нкаусу
6
Нкаусу
3
Лунгу
Мбесума
10
Катонго
10
Катонго
Мбесума
Остались в запасе
Ливия
Замбия
9
Мохамед Гануди
ЦФ
10
Марван Мансур Мабрук
ЦП
21
Моатаз Бен Амер
ЦП
7
Оссама Чтиба
ЦЗ
4
Ахмед Аль-Альвани
ЦЗ
22
Мохамед Нашнуш
ВР
12
Гума Муса Актаит
ВР
13
Мохаммед Эльмунир
ЦП
Главный тренер
Клаудио Джентиле
7
Клиффорд Муленга
ЦП
14
Ноах Чивута
ЦП
23
Хенри Ниамбе Муленга
ЦЗ
21
Жонас Сакуваа
ЦП
22
Джошуа Титима
ВР
12
Эванс Кангва
ЦФ
1
Калилило Каконже
ВР
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
9
Мохамед Гануди
ЦФ
10
Марван Мансур Мабрук
ЦП
21
Моатаз Бен Амер
ЦП
7
Оссама Чтиба
ЦЗ
4
Ахмед Аль-Альвани
ЦЗ
22
Мохамед Нашнуш
ВР
12
Гума Муса Актаит
ВР
13
Мохаммед Эльмунир
ЦП
Остались в запасе
7
Клиффорд Муленга
ЦП
14
Ноах Чивута
ЦП
23
Хенри Ниамбе Муленга
ЦЗ
21
Жонас Сакуваа
ЦП
22
Джошуа Титима
ВР
12
Эванс Кангва
ЦФ
1
Калилило Каконже
ВР
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Джентиле
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Ливия - Замбия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
Кубок арабских наций, Финал
Палестина
1 : 0
25.11.2025
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
1 : 0
15.11.2025
Мавритания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Информация о матче
Стадион:
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