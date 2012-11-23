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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Янг Бойз
Ливерпуль - Янг Бойз: обзор матча 23 ноября 2012
Ливерпуль
23.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа A, 5 тур
2 : 2
Завершен
Янг Бойз
33'
Д. Шелви
72'
Д. Коул
52'
Р. Бобадилья
88'
Э. Зверотич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Янг Бойз
89'
Желтая карточка
Э. Зверотич
88'
ГОЛ! 2:2!
Э. Зверотич
82'
Замена
М. Виткиевиец
️️️️
К. Шнойвли
Желтая карточка
Н. Шахин
78'
77'
Замена
М. Фрай
️️️️
Р. Нуццоло
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Коул
75'
ГОЛ! 2:1!
Д. Коул
Пас отдал
С. Джеррард
72'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Сусо
61'
52'
ГОЛ! 1:1!
Р. Бобадилья
Пас отдал
А. Фарнеруд
ГОЛ! 1:0!
Д. Шелви
Пас отдал
Д. Коул
33'
Замена
С. Джеррард
️️️️
А. Уисдом
31'
23'
Замена
Ю. Ояла
️️️️
Д. Весковац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
14
Рафаэль Нуццоло
РФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Янг Бойз
12
Ивон Мвого
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
30
Паскаль Дубе
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
16
Матиас Виткиевиец
ПП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
3-4-3
25
Рейна
23
Каррагер
37
Шкртел
14
Уисдом
26
Шелви
19
Даунинг
8
Шахин
14
Хендерсон
24
Ассаиди
12
Коул
10
Сусо
4-4-2
1
Вельфли
13
Неф
22
Весковац
31
Зверотич
26
Лецяск
33
Сарате
9
Фарнеруд
23
Суттер
20
Шнойвли
14
Нуццоло
25
Бобадилья
14
Уисдом
8
Джеррард
8
Джеррард
14
Уисдом
12
Коул
19
Стерлинг
19
Стерлинг
12
Коул
10
Сусо
9
Суарес
9
Суарес
10
Сусо
22
Весковац
40
Ояла
40
Ояла
22
Весковац
20
Шнойвли
16
Виткиевиец
16
Виткиевиец
20
Шнойвли
14
Нуццоло
9
Фрай
9
Фрай
14
Нуццоло
Остались в запасе
Ливерпуль
Янг Бойз
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
30
Паскаль Дубе
ЦП
12
Ивон Мвого
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
16
Морено Костанцо
ЦП
Главный тренер
Мартин Руэда
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Остались в запасе
30
Паскаль Дубе
ЦП
12
Ивон Мвого
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
16
Морено Костанцо
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Мартин Руэда
Статистика матча Ливерпуль - Янг Бойз
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Энфилд Роуд
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