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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Литва
Россия - Литва: обзор матча 26 марта 2016
Россия
26.03.2016, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Литва
41'
Ф. Смолов
61'
А. Головин
72'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Литва
86'
Замена
М. Куклис
️️️️
В. Сливка
80'
Замена
В. Лукша
️️️️
Ф. Черных
ГОЛ! 3:0!
Д. Глушаков
Пас отдал
А. Ионов
72'
70'
Желтая карточка
О. Вербицкас
Замена
И. Максимов
️️️️
О. Иванов
69'
ГОЛ! 2:0!
А. Головин
Пас отдал
А. Кержаков
61'
60'
Замена
Д. Матулевичюс
️️️️
Л. Спалвис
60'
Замена
М. Бенета
️️️️
Д. Чеснаускис
Желтая карточка
А. Юсупов
49'
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Самедов
46'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Березуцкий
46'
46'
Замена
Э. Вайткунас
️️️️
В. Андриюшкевичус
46'
Замена
Д. Петравичюс
️️️️
С. Миколюнас
Замена
А. Головин
️️️️
П. Мамаев
46'
Замена
А. Кержаков
️️️️
Ф. Смолов
46'
Замена
Гилерме
️️️️
С. Крицюк
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Д. Тарасов
41'
29'
Желтая карточка
В. Сливка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Станислав Крицюк
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Олег Иванов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Литва
21
Витаутас Черняускас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
11
Лукас Спалвис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Россия
1
Гилерме
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Олег Кузьмин
ПЗ
7
Артур Юсупов
ЦП
17
Олег Шатов
ЦП
8
Илья Максимов
ЦП
17
Александр Головин
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
5
Маркас Бенета
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
14
Витаутас Лукша
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
4-1-4-1
16
Крицюк
23
Комбаров
4
Игнашевич
6
Березуцкий
19
Смольников
22
Тарасов
18
Иванов
8
Глушаков
11
Мамаев
19
Самедов
9
Смолов
4-4-2
21
Черняускас
13
Миколюнас
23
Андриюшкевичус
5
Микуцкис
2
Климавичус
7
Зулпа
18
Вербицкас
7
Чеснаускис
14
Сливка
11
Спалвис
10
Черных
16
Крицюк
1
Гилерме
1
Гилерме
16
Крицюк
6
Березуцкий
7
Юсупов
7
Юсупов
6
Березуцкий
18
Иванов
8
Максимов
8
Максимов
18
Иванов
11
Мамаев
17
Головин
17
Головин
11
Мамаев
19
Самедов
20
Ионов
20
Ионов
19
Самедов
9
Смолов
11
Кержаков
11
Кержаков
9
Смолов
13
Миколюнас
23
Петравичюс
23
Петравичюс
13
Миколюнас
10
Черных
14
Лукша
14
Лукша
10
Черных
14
Сливка
17
Куклис
17
Куклис
14
Сливка
7
Чеснаускис
5
Бенета
5
Бенета
7
Чеснаускис
23
Андриюшкевичус
8
Вайткунас
8
Вайткунас
23
Андриюшкевичус
11
Спалвис
9
Матулевичюс
9
Матулевичюс
11
Спалвис
Остались в запасе
Россия
Литва
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Олег Кузьмин
ПЗ
17
Олег Шатов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Олег Кузьмин
ПЗ
17
Олег Шатов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Россия - Литва
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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