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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Металлист
Легия - Металлист: обзор матча 06 ноября 2014
Легия
06.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
2 : 1
Завершен
Металлист
29'
М. Сагановски
84'
О. Дуда
22'
В. Кобин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Металлист
90'
+2
Замена
В. Гоменюк
️️️️
Х. Мануэль Торрес
Желтая карточка
Я. Ржежничак
90'
+1
Желтая карточка
О. Са
87'
86'
Желтая карточка
Эдмар
ГОЛ! 2:1!
О. Дуда
Пас отдал
О. Са
84'
81'
Замена
Эдмар
️️️️
О. Красноперов
Замена
Я. Косецки
️️️️
М. Кухарчик
81'
Замена
О. Са
️️️️
М. Сагановски
75'
63'
Желтая карточка
Д. Кулаков
62'
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
62'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
А. Радченко
Желтая карточка
М. Кухарчик
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Сагановски
Пас отдал
М. Кухарчик
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
В. Кобин
Пас отдал
М. Торсильери
14'
Желтая карточка
К. Вильягра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
21
Ивица Врдоляк
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
12
Гильерме
АП
9
Марек Сагановски
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
46
Артем Радченко
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Легия
91
Конрад Ялоха
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
23
Элиу Пинту
ОП
14
Матеуш Швох
ЦП
20
Якуб Косецки
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
8
Эдмар
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
4-1-2-3
12
Куцяк
52
Ржежничак
3
Йодловиц
23
Астис
28
Брож
21
Врдоляк
12
Гильерме
8
Дуда
18
Кухарчик
19
Жиро
9
Сагановски
4-3-1-2
81
Дишленкович
14
Кобин
4
Березовчук
6
Торсильери
3
Вильягра
19
Торрес
82
Ребенок
32
Красноперов
10
Хавьер
70
Жажа
46
Радченко
18
Кухарчик
20
Косецки
20
Косецки
18
Кухарчик
9
Сагановски
70
Са
70
Са
9
Сагановски
46
Радченко
15
Кулаков
15
Кулаков
46
Радченко
32
Красноперов
8
Эдмар
8
Эдмар
32
Красноперов
19
Торрес
8
Гоменюк
8
Гоменюк
19
Торрес
Остались в запасе
Легия
Металлист
91
Конрад Ялоха
ВР
14
Матеуш Швох
ЦП
5
Крыстиан Белик
ОП
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
Главный тренер
Хеннинг Берг
50
Сергей Болбат
ПЗ
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
Остались в запасе
91
Конрад Ялоха
ВР
14
Матеуш Швох
ЦП
5
Крыстиан Белик
ОП
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Легия - Металлист
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
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Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
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Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Эйтан Шмулевич
Стадион:
Войска Польского
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